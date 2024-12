La Sapienza per l’inclusione, aumentano iscrizioni di persone con disabilità

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’Università Sapienza di Roma mostra il suo impegno per l’inclusione e l’accessibilità.

Possiamo infatti notare come l’ateneo romano abbia registrato un grande aumento di iscrizioni da parte delle persone con disabilità e DSA nel corso degli anni. Nell’anno accademico 2022/2023 gli iscritti erano circa 2800, attualmente è arrivato a quota 4500, testimoniando l’impegno dell’Università nel garantire a tutti il diritto allo studio.

I servizi che la Sapienza mette a disposizione

La Sapienza mette a disposizione una vasta gamma di servizi dedicati a studenti con disabilità e DSA. Tali servizi includono una mediazione semplificata con i docenti per eventuali esigenze di apprendimento, servizio di tutoraggio e software specifici per l’apprendimento. Per gli studenti con disabilità motorie o sensoriali è disponibile invece una sala multimediale, adibita con tutte le tecnologie necessarie di assistenza. Inoltre, l’ateneo premia le eccellenze degli studenti con disabilità e DSA assegnando premi di merito.

Il nuovo finanziamento della Regione Lazio

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, l’inclusione degli studenti con disabilità e DSA nelle università rimane ancora una sfida. A partire dalle limitazioni architettoniche, molti atenei ancora non hanno provveduto all’eliminazione per facilitare l’accesso oppure integrare i servizi di supporto necessari.

Tuttavia, al giorno d’oggi, ci sono moltissime metodi per risolvere questi problemi, aiutando gli studenti a superare le difficoltà di apprendimento e partecipare attivamente alla vita universitaria. Le principali soluzioni sono la formazione docenti sulla didattica inclusiva e la collaborazione tra atenei ed enti pubblici, essenziale per creare un sistema di supporto funzionale.

L’Università Sapienza di Roma si è già mossa per fornire l’assistenza necessaria a tutti gli studenti ed ha l’obiettivo di creare un ambiente accademico inclusivo e accogliente. I servizi e le tecnologie messe a disposizione sensibilizzeranno di sicuro anche gli altri atenei italiani, prendendo come spunto per contribuire a creare un contesto equo.

Consigli per gli studenti con disabilità e DSA

Se sei uno studente con disabilità o DSA è importante che tu conosca i servizi che la tua università, o quella che sceglierai, mettono a disposizione. Reperisci informazioni, sul sito dell’ateneo o quello della regione in cui studi o chiedi ai docenti per avere una chiara idea sulla situazione dell’ateneo scelto. Sfrutta le tecnologie assistive messe a disposizione per partecipare attivamente alla vita universitaria e continua a coltivare le tue passioni!