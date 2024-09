La Cattolica lancia un nuovo corso sull’Intelligenza Artificiale

Nell’era tecnologica in cui viviamo, l’Intelligenza Artificiale sta rapidamente prendendo piede nelle nostre vite quotidiane, cambiando, e a volte stravolgendo, la dinamica delle cose. L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha deciso di avviare un nuovo corso di studi proprio sul funzionamento e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di preparare le nuove generazioni alle sfide e opportunità che l’IA porta.

Focus sul nuovo corso di Intelligenza Artificiale

L’innovativo corso nasce grazie alla collaborazione tra due importanti laboratori della Cattolica: il Teaching and Learning Lab (TeLeLab), che si occupa di miglioramento ed innovazione didattica, e lo Humane Technology Lab (HTLab), che invece studia il rapporto tra essere umano e tecnologia.



Il programma delle lezioni sarà incentrato sul dotare gli studenti di competenze necessarie per muoversi con sicurezza nel mondo dell’IA, comprendendo potenzialità, limiti ed implicazioni etiche.

Un’opportunità unica all’Università Cattolica

L’Università Cattolica è la prima in Italia che offre un percorso universitario che fornisce una conoscenza approfondita dell’Intelligenza Artificiale e che insegna ad utilizzarla tramite lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Gli alunni, infatti, avranno la possibilità di sperimentare in prima persona l’utilizzo di strumenti IA, partecipando a workshop e alla creazione di progetti innovativi.

L’acquisizione di queste competenze, oltre che allargare il bagaglio culturale dell’alunno, permette di avere un vantaggio competitivo nel mondo del lavoro. Infatti, come possiamo già notare, l’Intelligenza Artificiale sarà alla base di molte professioni, andando a ricoprire un ruolo fondamentale per la società in cui viviamo.

Come iscriversi al corso

Il percorso formativo avrà luogo a Milano, con due edizioni previste. La prima edizione è già iniziata sabato 14 settembre, rivolta alle matricole delle facoltà di Economia, Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Scienze Linguistiche e Letterature Straniere.

La seconda edizione invece avrà luogo il 5 ottobre, dedicata alle matricole delle facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Psicologia, Scienze della Formazione e Scienze Politiche. Potrai iscriverti fino a martedì primo ottobre direttamente sul sito ufficiale.

Un futuro plasmato dall’Intelligenza Artificiale

Così, l’IA sta già trasformando il nostro modo di vivere, lavorare e relazionarsi con il mondo che ci circonda, dal campo della medicina, alla ricerca scientifica o l’automazione di processi industriali. Grazie a questa nuova tecnologia, stiamo aprendo le porte a nuovi orizzonti e facendo passi da gigante.

Tuttavia, l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale inizia a sollevare qualche questione etica-sociale riguardo l’utilizzo responsabile, la protezione della privacy e dati personali. Per questo l’Università Cattolica ha avviato il corso, affermandosi ancora una volta come istituto all’avanguardia, capace di anticipare e soddisfare le esigenze del futuro. Gli studenti saranno formati affinché possano comprendere a fondo le implicazioni sociali dell’IA e sviluppare un approccio responsabile nei confronti di questa tecnologia.