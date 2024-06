Isybank University Master: Gaming universitario al Comicon

Isybank University Master è la competizione di gaming più grande d’Italia ed avrà luogo il 23 giugno a Bergamo. Dopo il grande successo della scorsa edizione, dove si sono registrati più di 200mila spettatori in live streaming, quest’anno l’evento gaming targato Intesa San Paolo avrà luogo non più in diretta social.

Isybank University Master quest’anno verrà presentato direttamente sul palco principale del Comicon di Bergamo, introducendo le modalità e funzionalità del torneo che avrà inizio a settembre. Gli iscritti alla competizione saranno gli studenti degli atenei che aderiscono all’iniziativa ed ospiteranno le fasi delle competizioni proprio all’interno delle sedi universitarie.

Scopri tutte le novità di questa edizione!

Il torneo avrà luogo nel mese di settembre, con le finali previste per novembre durante la Milan Games Week. Gli studenti italiani si sfideranno nei giochi più in voga del momento come Clash Royale, Rocket League o NBA 2k. L’evento sarà trasmesso in live streaming su Twitch e TikTok, e godrà della partecipazione di famosi influencers.

Tra i protagonisti di questa edizione c’è 2WATCH, azienda leader nel settore del gaming che sarà sponsor dell’evento. Grazie a questa collaborazione possiamo capire dell’importanza che il mondo digitale e del gaming sta assumendo nel panorama universitario, con la volontà di creare un legame sempre più solido.

L’iniziativa targata Intesa San Paolo, grazie all’Isybank University Master, sottolinea la voglia di unire il mondo del gaming a quello dell’alta formazione universitaria. Con l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità agli studenti del mondo universitario, l’azienda e gli atenei vorrebbero sviluppare un’esperienza formativa completamente rivoluzionaria. In tal modo verranno sviluppate le competenze digitali, la creatività e la connessione tra gli studenti.

Per tutti gli appassionati del gaming, l’Isybank University Master è un evento da non perdere!

Come già detto il torneo avrà inizio a settembre in tutte le sedi universitarie che hanno aderito al progetto. Le finali invece, previste per novembre, avranno luogo al Milan Games Week (22-24 novembre), il più grande custumer show italiano dedicato al gaming.

L’Isybank University Master mira a valorizzare il gaming competitivo ed accorparlo a varie discipline scolastiche, sportive e culturali. Con la partecipazione alla competizione gli studenti avranno modo di valorizzare determinate skills molto richieste in ambiti lavorativi o universitari, come il lavoro di squadra, il problem solving, la comunicazione e l’essere competitivi.

I vincitori della competizione riceveranno dei premi finalizzati alla formazione universitaria, come borse di studio, corsi di formazione o opportunità di stage presso aziende dello stesso settore.

Un evento da non perdere per chi è studente universitario ed appassionato al mondo del gaming. Segui sito e canali social per non perderti nessuna novità ed aggiornamento!