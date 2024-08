Inglese, misura le tue competenze

Al giorno d’oggi, nella società in cui viviamo, la conoscenza della lingua inglese è alla base per ampliare le opportunità lavorative e personali. Questa, infatti, è diventata la lingua globale degli affari e delle connessioni, che abbracciano ogni area disciplinare, coma la scienza e la tecnologia, anche loro in forte sviluppo. Ogni giorno questa lingua mette a contatto persone provenienti da diversi paesi e diverse culture, dando l’opportunità di poter comunicare in un linguaggio globale.

Perché vale la pena investire nello studio della lingua Inglese?

La lingua Inglese apre le porte verso nuovi orizzonti, ti permetterà di esplorare il mondo e crescere sia a livello personale, che lavorativo. Avrai la possibilità di conoscere ciò che ti circonda, fuori il territorio nazionale, e viverlo con maggiore libertà e consapevolezza. Investire nello studio della lingua inglese ne varrà la pena sia a livello di carriera, che come crescita culturale.

L’impiego della lingua nel lavoro

Questa lingua ricopre un ruolo importantissimo nel prospetto lavorativo. Molte aziende al giorno d’oggi infatti richiedono un’ottima conoscenza della lingua inglese per poter comunicare con partner commerciali o clienti provenienti da tutto il mondo.

L’inglese ha molta importanza nel settore della IT, dove viene utilizzato costantemente ogni giorno. Oppure nell’ambito medico, per rimanere al passo con aggiornamenti e studi di ricerca medica effettuati in tutto il mondo. Nella finanza e nel marketing, dove le opportunità appaiono e scompaiono in un batter d’occhio, l’inglese può fare la differenza. Senza una buona conoscenza della lingua rischieresti di essere tagliato fuori da opportunità interessanti o non comprendere appieno le dinamiche del mercato. Il padroneggiamento della lingua inglese ti darà la possibilità di partecipare a conferenze, seminari ed interagire con ricercatori o test provenienti dall’estero.

Investire nella lingua rappresenta uno dei migliori investimenti professionali che potresti fare, aprendo le porte verso nuove opportunità e costruire una rete di connessioni globale.

Opportunità educative

La buona padronanza di questa lingua ti darà modo anche di accedere a programmi di studio prevalentemente in inglese, il che aumenterà le possibilità di trovare una buona occupazione dopo il percorso di studi. Molte università in Italia offrono dei corsi di studi esclusivamente in inglese, spalancando le porte ad opportunità internazionali di lavoro.

Grazie a questi percorsi avrai anche la possibilità di scegliere un percorso che ti dia l’opportunità di studiare all’estero. Così sviluppando nuove esperienze di studio ed accrescere il tuo bagaglio culturale.

L’Inglese nella vita quotidiana

Viaggiare è parte integrante della nostra vita e l’Inglese è la chiave per poter viaggiare confortevolmente. Infatti la conoscenza della lingua ci facilita la comunicazione all’estero. Ma a volte è necessaria anche nel nostro paese, per esempio per comunicare con le persone che vengono da altre parti del mondo.

Grazie a questa lingua, potremo comunicare liberamente in hotel, aeroporti o ristoranti. Conoscere l’Inglese rende più facile creare nuove connessioni e conoscere culture diverse.

Come imparare la lingua Inglese

Imparare l’Inglese potrebbe essere una sfida complicata, ma allo stesso tempo una cosa utile. Al giorno d’oggi puoi impararla in tantissimi modi che non richiedono troppo impegno, come per esempio guardando film o serie tv (aggiundendo i sottotitoli), oppure ascoltando la musica. Esistono tante applicazioni o programmi online con il quale puoi esercitarti e misurare il tuo livello.

Puoi anche trovare dei corsi online di lingua inglese, per poter gestire il tempo come vuoi. In alternativa esistono molte scuole private che ti forniscono lezioni di inglese in presenza, ma questo potrebbe prescindere poi impegni ed orari.

Misura il tuo livello di Inglese con il nostro test gratuito!

Se vuoi misurare il tuo livello, allora corri subito a fare il nostro test di lingua Inglese. In questo modo avrai la possibilità di monitorare il tuo livello e continuare a migliorarti.

Imparare l’Inglese è molto importante al giorno d’oggi, per avere successo nella vita e nel mondo lavorativo. Che si tratti di studiare da autodidatta o tramite lezioni, rappresenta un passo importante nella vita di tutti, verso un futuro migliore.