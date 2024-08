IMAT 2024, guida al test di Medicina in Inglese

L’International Medical Admission Test (IMAT) è il test di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia in inglese. Il test è predisposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) in collaborazione con il Cambridge Assessment.

Il test per l’IMAT è il 17 settembre, tra un mese e, se hai il desiderio di studiare Medicina in inglese, questa è l’unica possibilità per accedere ai corsi dell’anno accademico 2024/2025. Se hai una passione per la medicina e desideri lavorare in contesti internazionali, allora l’IMAT è il percorso che dovrai affrontare!

L’IMAT è un test a numero chiuso programmato nazionale, ossia il numero dei posti disponibili è limitato a livello nazionale. Per l’anno accademico 2024/2025 sono 1792 i posti a disposizione in tutta Italia. La competizione si fa sentire, ma non preoccuparti perche con la giusta preparazione potrai riuscire nella sfida!

Come è strutturato l’IMAT

L’International Medical Admission Test è un test completamente in lingua inglese, composto da 60 quesiti a risposta multipla. Il tempo a disposizione è di 100 minuti che dovranno essere dosati equamente tra le varie discipline.

Le domande sono suddivise in cinque aree disciplinari:

Cultura generale 10 domande

Logica 10 domande

Biologia 15 domande

Chimica 15 domande

Fisica e matematica 10 domande

Il massimo punteggio raggiungibile è di 90 punti, assegnati nel seguente metodo:

Risposta corretta 1,5 punti

Risposta sbagliata -0,4 punti

Risposta non data 0 punti

Cosa studiare per l’esame?

Per arrivare al 17 settembre preparato al meglio è fondamentale che tu conosca le materie d’esame.

Ecco un breve ripasso per tutte le discipline sopra citate:

Cultura generale : troverai domande di letteratura, storia e filosofia.

: troverai domande di letteratura, storia e filosofia. Logica : dovrai mettere alla prova le tue abilità logiche, risolvendo problemi complessi e quesiti di logica verbale, numerica e astratta.

: dovrai mettere alla prova le tue abilità logiche, risolvendo problemi complessi e quesiti di logica verbale, numerica e astratta. Biologia : le domande verteranno sulla biologia di base, ripassa per bene i principi fondamentali della biologia, come genetica, anatomia e fisiologia umana.

: le domande verteranno sulla biologia di base, ripassa per bene i principi fondamentali della biologia, come genetica, anatomia e fisiologia umana. Chimica : non mancheranno domande su atomo e molecole, sulla struttura della materia, tavola periodica e le relazioni chimiche. Non scordarti la chimica organica!

: non mancheranno domande su atomo e molecole, sulla struttura della materia, tavola periodica e le relazioni chimiche. Non scordarti la chimica organica! Fisica e matematica: ripassa i principi base, come la meccanica, la termodinamica, algebra e geometria.

La chiave per superare l’IMAT è studiare costantemente e concentrarsi su una preparazione mirata, puntando agli argomenti che probabilmente usciranno in sede d’esame. Per far si che tu possa prepararti al meglio, ti consigliamo di svolgere delle simulazioni d’esame, in modo tale da allenarti studiando la struttura del test vero e proprio.

Preparati all’IMAT con le simulazioni online

Le simulazioni d’esame sono un ottimo alleato per la preparazione ai test. Prima di tutto ti danno l’opportunità di poter familiarizzare con la struttura dei test, in quanto sono creati prendendo spunto dai test ufficiali. Allenandoti con le simulazioni potrai identificare i tuoi punti deboli e concentrarti meglio sulle aree dove sei meno preparato. Completare più test ti darà una panoramica sui progressi che stai facendo, al termine di ogni test riceverai un feedback sulle risposte errate che ti aiuterà a comprendere i tuoi errori.

Non perdere tempo prezioso ed inizia a prepararti con le nostre simulazioni d’esame!

Clicca qui per allenarti con i test ufficiali degli anni passati.

Il 17 settembre è vicino e questo è il momento di dare il meglio di se stessi. Non mollare, preparati nel migliore dei modi e dai il massimo impegno.