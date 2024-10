Education Gen26: il progetto per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

Education Gen26 è il progetto, ideato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per condividere con ragazze e i ragazzi il cammino verso i prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali. Nasce per ispirare i giovani attraverso i valori fondativi dello sport, incoraggiarli a impegnarsi nello sport e a utilizzarlo come strumento per trasformare la propria vita e migliorare quella di un’intera comunità.

In parallelo, è al via il programma di partecipazione di Volontari e Volontarie Team26, che vede coinvolto direttamente l’ateneo di Verona. L’università scaligera, infatti, ha avviato il piano di lancio del programma rivolto agli studenti e studentesse delle aree scientifiche e formative più rilevanti per l’evento olimpico, in particolare di ambito economico-manageriale, motorio-sportivo, giuridico, di comunicazione e giornalismo, linguistico, medico e della sicurezza sanitaria e delle scienze.

Education Gen26

La Fondazione Milano Cortina 2026 è stata costituita il 9 dicembre 2019 e svolge tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.

Il programma Education prevede una serie di appuntamenti rivolti a ragazze e ragazzi con l’obiettivo di coinvolgerli attivamente nel percorso di avvicinamento ai Giochi Invernali del 2026, offrendo esperienze uniche, in grado di influenzare positivamente le loro vite.

Questo si articola in un ciclo di iniziative nelle scuole e nelle università per sostenere i valori dello sport, incoraggiando la pratica sportiva e offrendo esperienze e occasioni uniche. Il Programma Education di Milano Cortina 2026 vuole creare una comunità di giovani appassionati di sport in tutto il territorio italiano, con l’obiettivo di consegnare un’eredità duratura al Paese e al movimento sportivo globale”.

Tutti i progetti sono elencati qui.