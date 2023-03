Dove studiare. Politecnico di Torino

Hai deciso il corso di studi ma sei indeciso dove studiare? Noi, oggi ti presentiamo il Politecnico di Torino. Nato nel lontano 1859, rappresenta la prima scuola d’ingegneria in Italia, fondata a metà dell’Ottocento sulla scia di rinnovamento della cultura tecnico-scientifica.

La sua lunga storia e il rigore dell’insegnamento hanno permesso al PoliTo di essere l’Ateneo tra le migliori università tecniche europee per la formazione e la ricerca, con 38.700 studenti e studentesse e un corpo accademico di circa 1.000 docenti.

Oltre ad essere un’università di eccellenza, il PoliTo offre inoltre numerosi servizi e opportunità per migliorare l’esperienza universitaria: un Centro linguistico di alto livello, centinaia di destinazioni per la mobilità internazionale, centri sportivi, team studenteschi, associazioni culturali, servizi di orientamento professionale, molte attività di sostegno alla persona, borse di studio e tanto altro.

Corsi di laurea del Politecnico di Torino

I corsi di laurea offerti, sono tutti in ambito tecnico scientifico, e c’è la possibilità di frequentarli sia in lingua italiana che in inglese.

Andiamo a vedere ora i corsi di laurea che mette a disposizione il PoliTo.

I CORSI DI LAUREA TRIENNALI

ARCHITETTURA italiano – ARCHITECTURE inglese

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING inglese

DESIGN E COMUNICAZIONE italiano

DESIGN SOSTENIBILE PER IL SISTEMA ALIMENTARE italiano

ELECTRONIC AND COMMUNICATIONS ENGINEERING (INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI) inglese italiano

INGEGNERIA:

– AEROSPAZIALE italiano inglese

– BIOMEDICA italiano inglese

– CHIMICA E ALIMENTARE italiano inglese

– CIVILE italiano inglese

– DEI MATERIALI italiano inglese

– DEL CINEMA E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE italiano inglese



– DELL’AUTOVEICOLO italiano inglese

AUTOMOTIVE ENGINEERING inglese



– DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE TORINO/ATHLONE italiano inglese

– DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE TORINO/BARCELLONA italiano Spagnolo

– DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE TORINO/NIZZA italiano Francese

– EDILE italiano inglese

– ELETTRICA italiano inglese

– ELETTRONICA italiano inglese

– ENERGETICA italiano inglese

– FISICA italiano inglese



– GESTIONALE L-8 italiano inglese – GESTIONALE L-9 italiano inglese



– INFORMATICA italiano

COMPUTER ENGINEERING inglese



– MECCANICA italiano – MECHANICAL ENGINEERING inglese

– PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO italiano inglese

– MATEMATICA PER L’INGEGNERIA italiano inglese

– PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE italiano

– TECNOLOGIE PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA

MAGISTRALE

AGRITECH ENGINEERING inglese



ARCHITETTURA COSTRUZIONE CITTA’ italiano inglese – ARCHITECTURE CONSTRUCTION CITY inglese



ARCHITETTURA PER IL PATRIMONIO italiano inglese – ARCHITECTURE FOR HERITAGE inglese



ARCHITETTURA PER LA SOSTENIBILITA’ italiano inglese- ARCHITECTURE FOR SUSTAINABILITY inglese

AUTOMOTIVE ENGINEERING (INGEGNERIA DELL’AUTOVEICOLO) inglese

COMMUNICATIONS ENGINEERING inglese

CYBERSECURITY inglese

DATA SCIENCE AND ENGINEERING inglese

DESIGN SISTEMICO italiano italiano inglese

DIGITAL SKILLS FOR SUSTAINABLE SOCIETAL TRANSITIONS inglese

ECONOMIA DELL’AMBIENTE, DELLA CULTURA E DEL TERRITORIO italiano

GEOGRAFIA E SCIENZE TERRITORIALI italiano inglese

GEORESOURCES AND GEOENERGY ENGINEERING inglese

ICT FOR SMART SOCIETIES (ICT PER LA SOCIETA’ DEL FUTURO) inglese

INDUSTRIAL CHEMISTRY FOR CIRCULAR AND BIO ECONOMY inglese

INGEGNERIA AEROSPAZIALE italiano

INGEGNERIA BIOMEDICA italiano inglese

INGEGNERIA CHIMICA E DEI PROCESSI SOSTENIBILI italiano inglese



INGEGNERIA CIVILE italiano

CIVIL ENGINEERING inglese

Ingegneria Dei Materiali Per L’industria 4.0/Materials Engineering For Industry 4.0

INGEGNERIA DEI MATERIALI PER L’INDUSTRIA 4.0 italiano inglese

MATERIALS ENGINEERING FOR INDUSTRY 4.0 inglese

INGEGNERIA DEL CINEMA E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE italiano

INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA italiano Francese inglese Spagnolo



INGEGNERIA EDILE italiano inglese

BUILDING ENGINEERING inglese

INGEGNERIA ELETTRICA italiano inglese



INGEGNERIA ELETTRONICA (ELECTRONIC ENGINEERING) italiano inglese

ELECTRONIC ENGINEERING inglese



INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE italiano inglese

ENERGY AND NUCLEAR ENGINEERING inglese



INGEGNERIA GESTIONALE italiano

ENGINEERING AND MANAGEMENT inglese

INGEGNERIA INFORMATICA (COMPUTER ENGINEERING) italiano inglese

COMPUTER ENGINEERING inglese

INGEGNERIA MATEMATICA italiano inglese



INGEGNERIA MECCANICA italiano inglese

MECHANICAL ENGINEERING inglese



INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO italiano inglese

ENVIRONMENTAL AND LAND ENGINEERING inglese

MECHATRONIC ENGINEERING (INGEGNERIA MECCATRONICA) inglese

NANOTECHNOLOGIES FOR ICTs (NANOTECNOLOGIE PER LE ICT) inglese

Physics Of Complex Systems (Fisica Dei Sistemi Complessi)/Physics Of Complex Systems

PHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS (FISICA DEI SISTEMI COMPLESSI) italiano inglese

PHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS inglese



PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICO-AMBIENTALE italiano

TERRITORIAL, URBAN, ENVIRONMENTAL AND LANDSCAPE PLANNING inglese

QUANTUM ENGINEERING

Ammissione ai corsi di laurea del Politecnico di Torino

Ogni percorso prevede specifiche modalità d’iscrizione. Per i corsi di laurea triennali è necessario superare il test di ammissione. Qui in questa pagina troverai tutte le simulazioni dei test dell’esame.