Cosa sono i TOLC

I TOLC (Test OnLine Cisia) sono stati introdotti nel 2014 e, guadagnando una rapida popolarità tra studenti ed università, diventano un passaggio essenziale per accedere a numerosi corsi universitari. Ma cosa sono esattamente? E perché sono stati introdotti? In questo articolo vi forniremo ogni informazione necessaria!

TOLC, una nuova era di Ammissioni Universitarie

Prima della creazione dei TOLC, l’ammissione a molti corsi universitari era basata sui voti delle scuole superiori o, in alcuni casi, su test specifici. Ma questo modello presentava delle criticità, come la disomogeneità della valutazione, infatti non sempre i voti delle scuole superiori rispecchiano le conoscenze e competenze degli studenti. Inoltre c’era un discorso legato alla limitazione dei posti disponibili per le valutazione all’ammissione dei corsi, stress ed ansia.

Per superare queste difficoltà il CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) ha sviluppato i TOLC. Tramite i nuovi test viene data l’opportunità di poter svolgere l’esame in sede o addirittura da casa, rispettando determinate regole. Grazie a questi test si ha lo scopo di valutare le competenze e conoscenze dei candidati in diverse aree disciplinari. Così da fornire un quadro oggettivo e comparabile per tutti gli studenti tramite gli stessi criteri di valutazione.

Le caratteristiche principali sono:

Flessibilità : gli studenti hanno la possibilità di scegliere quando fare il test in base alle date disponibili e le proprie esigenze. Si ha anche la possibilità di svolgerli in sede oppure online.

: gli studenti hanno la possibilità di scegliere quando fare il test in base alle date disponibili e le proprie esigenze. Si ha anche la possibilità di svolgerli in sede oppure online. Standardizzazione : gli esami sono test standardizzati, le domande e i criteri di valutazione saranno gli stessi, garantendo equità e trasparenza.

: gli esami sono test standardizzati, le domande e i criteri di valutazione saranno gli stessi, garantendo equità e trasparenza. Feedback Personale: alla fine del test gli studenti riceveranno, oltre le correzioni, anche un feedback dettagliato sulle loro prestazioni.

A cosa serve e quante tipologie esistono?

Il successo dei TOLC è dovuto alla loro capacità di offrire un sistema di valutazione dello studente più equo e trasparente. Inoltre dati mostrano che a confronto dei test tradizionali, i TOLC hanno ridotto lo stress degli alunni, lasciando più margine di scelta e rendendoli più congeniali con gli impegni dei singoli.

L’introduzione di questa tipologia d’esame svolge una triplice funzione per le università:

Valutazione: forniscono un quadro oggettivo e comparabile delle conoscenze degli studenti, consentendo la selezione dei candidati più idonei. Orientamento: grazie ai TOLC gli studenti hanno modo di valutare le proprie competenze ed orientarsi verso il percorso più adatto ai loro interessi. Ammissione: le università possono utilizzare i TOLC come criteri di ammissione, impostando un punteggio minimo, o utilizzando l’esame come criterio di selezione nel caso in cui il numero di iscritti superi il numero limite all’accesso alle lezioni.

Il CISIA ha sviluppato varie tipologie di esame a seconda della facoltà per la quale verrà utilizzato. Esistono tipologie per quasi tutte le aree di studio, andiamo a vedere quali:

TOLC-I: corsi di ingegneria

TOLC-E: corsi di economia

TOLC-S: corsi di scienze

TOLC-F: corsi di farmacia

TOLC-B: corsi di biologia

TOLC-SU: corsi in scienze umane

I TOLC sono generalmente composti in diverse sezioni, che vanno a separare le aree disciplinari dell’esame.

Come iscriversi

Per iscriverti ai TOLC l’unica cosa che dovrai fare è registrarti online al portale CISIA. Per l’iscrizione sarà necessario creare un account, scegliere il TOLC, selezionare la sede e la data in cui si vuole fare ed infine pagare la tassa di iscrizione. Una volta completati questi passaggi, lo studente riceverà una mail di conferma da parte del portale, comprendente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del test.

Una volta iscritti è importante essere a conoscenza di tutti i regolamenti e guide fornite da CISIA. Tra i punti chiave del sito possiamo trovare:

Regolamento Generale : dove vengono comunicate le norme di comportamento durante lo svolgimento dei test, le modalità e criteri di valutazione.

: dove vengono comunicate le norme di comportamento durante lo svolgimento dei test, le modalità e criteri di valutazione. Guida ai TOLC : che fornisce informazioni riguardo struttura del test, domande e tempistica che verrà concessa ai candidati.

: che fornisce informazioni riguardo struttura del test, domande e tempistica che verrà concessa ai candidati. Simulazioni TOLC: questa sezione fornisce simulazioni gratuite dei TOLC, consentendo di familiarizzare con le tipologie di esame.

Sfrutta i TOLC come una grande opportunità

I TOLC rappresentano una grande opportunità per gli studenti che vogliono accedere all’università. Grazie alla loro flessibilità e standardizzazione, i TOLC offrono un sistema valutazionario più trasparente ed equo rispetto ai criteri di ammissione precedentemente utilizzati.

L’ottima preparazione è fondamentale per poter accedere ad il corso di laurea che più vogliamo, tramite l’esercitazione si avrà la possibilità di aumentare le chances di accesso all’università.

Svolgi anche tu le simulazioni di TOLC per prepararti ai test di ammissione!