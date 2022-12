Come superare quell’esame che ostacola la laurea? Se te lo stai chiedendo è perché sei arrivato a quel fatidico momento in cui sei davanti all’esame più difficile del tuo corso di laurea. Prima di darti alcune dritte a riguardo, ti vogliamo rassicurare in quanto non sei il solo che si trova in questa situazione. Non c’è stato studente universitario che si sia sentito spaesato e confuso riguardo un esame che già per la sola definizione equivale a esame insuperabile.

Altra cosa importante da sapere: non c’è corso universitario esente da quell’esame che rappresenta un ostacolo alla corona d’alloro. Tutte le facoltà infatti hanno nel loro piano di studi alcuni esami che sono mostri sacri in cui data la complessità dell’argomento il tasso di bocciatura è superiore rispetto alla media.

Vediamo alcuni esami celebri di esami insormontabili:

Diritto privato per il CdL in Giurisprudenza,

Chimica organica per Biologia,

Chimica e Farmacia,

Microeconomia per le scienze economiche,

Psicologia generale per le scienze sociali, etc.

La lista potrebbe essere lunga esattamente per la totalità dei corsi di laurea, perché come abbiamo detto poco prima, non c’è corso di studi che non abbia almeno un esame che metta seriamente a dura prova lo studente.

Consigli per superare l’esame

Iniziamo con dei consigli che potranno rivelarsi utili al fine del superamento dell’esame. Ricorda sempre che gli esami non si superano per merito della fortuna ma ogni esame deve essere affrontato con lo spirito giusto e con una preparazione adeguata. È completamente inutile oltre che dannoso provare a superare un esame tentando la fortuna e auspicando in un miracolo.

Quindi il primo consiglio è quello di testare il tuo sapere, come fare? Una volta che hai terminato il programma di studi, ripassa in un primo momento con gli appunti davanti in modo da stuzzicare la memoria fotografica e ripeto questo procedimento per più giorno, anche settimane se necessario. Il Secondo step sarà eliminare gli appunti e di ripassare senza avere nulla sotto occhio. Così stimolerai la memoria e sarai costretto a ricordare per ripassare.

Ci sono varie tecniche di memoria in base a cosa studiare, ad esempio se l’esame ha attinenza con formule matematiche è utile utilizzare la tecnica di conversione fonetica. Questa tecnica consiste di codificare da numeri a lettere. Essa prevede infatti, che ad ogni numero, da 0 a 9, venga associato un suono consonantico, in questo modo ogni sequenza numerica può essere convertita in parole e addirittura frasi.

Altre tecniche di studio

Studiare da soli è importante per memorizzare però confrontarsi con altri studenti può essere un valido aiuto per fissare i concetti. Inoltre, ripetere e spiegare l’argomento ai colleghi di studio è importante per fare un’analisi delle proprie conoscenze. È molto difficile fare un’auto-valutazione delle proprie conoscenze e il confronto con gli altri aiuta molto a comprendere cosa si conosce e cosa no.

Anche effettuare una simulazione d’esame è un aiuto, tra colleghi diventa facile organizzare una simulazione in cui si possono invertire le parti ed individuare le possibili domande d’esame. Ad esempio se l’esame che ti ostacola è storia moderna cerca di individuare le domande degli avvenimenti, cerca di rispondere ai vari “perché” delle cronache e cerca di collegare le successioni di eventi. Capire la causa e gli effetti nelle materie umanistiche e letterarie è davvero importante e sarà la chiave del successo dell’esame.

Prova ad esempio a spiegare le dinamiche partendo dagli effetti e cerca di rintracciare le cause e i motivi che hanno portato a quell’avvenimento.

Per le date e per i nomi difficili da ricordare prova ad usare il metodo dell’associazione. Basterà associare al termine difficile un qualcosa che non ti potrai dimenticare…ma di simile! Le associazioni mnemotecniche sfruttano la naturale capacità dell’uomo di ricordare le informazioni se vengono trasformate in immagini o storie, o associate ad emozioni consentendo quindi di aumentare la capacità naturale della memoria umana.

Si tratta solo di trovare la chiave giusta per memorizzare in modo da affrontare l’esame con lo spirito e la preparazione giusti!