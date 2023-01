Come iscriversi ai test di ingresso CISIA

Stai valutando l’idea di iscriverti all’università e stai prendendo in considerazione un corso di laurea che prevede un test di ingresso CISIA, questo test si chiama Tolc ma non hai la minima idea di cosa sia e come si faccia.

l TOLC è l’acronimo di Test OnLine CISIA. È un test per chi vuole iscriversi a un corso di laurea che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali prima dell’iscrizione. Le conoscenze in oggetto di valutazione dipendono dal corso di laurea scelto.

Il TOLC è diverso da studente a studente ed è composto da quesiti selezionati dal database CISIA TOLC.

Esistono 10 tipi di TOLC, l’elenco completo è disponibile qui.

Diciamo da subito che non tutte le facoltà prevedono un test di ammissione e non tutti i corsi i laurea utilizzano i Tolc di Cisia. Quindi leggi attentamente il bando di concorso della facoltà scelta in modo da non sbagliare.

Se invece, la facoltà scelta prevede il Tolc vediamo insieme step by step i passaggi che ti permetteranno di iscriverti al test!

Come iscriversi al test di ingresso Cisia

Il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, in forma abbreviata CISIA, è un consorzio, senza fini di lucro, composto da 60 atenei statali distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i suoi test vengono scelti dalle Università in fase di ammissione ai corsi di Laurea.

Per primissima cosa è necessario accedere al sito ufficiale CISIA Al suo interno troverai diverse simulazioni ed esercitazioni ma per farli sarà necessario effettuare la registrazione al sito. La procedura sarà molto veloce ma è necessario prestare attenzione a tutti i campi del form, perché la registrazione sarà valida anche nel momento in cui prenoterai il test vero e proprio.

Una volta effettuata la registrazione non resta altro che accedere nuovamente al sito. Una volta dentro troverai la pagina dedicata ai TOLC, leggi nel bando quale Tolc è previsto per il tuo corso di laurea e selezionalo nel sito Cisia.

A questo punto puoi scegliere se sostenere il TOLC presso l’Università selezionata o prenotarlo da casa.

Quando sostenere i tolc

È possibile conoscere le date dei test solo una volta all’interno del sito ed effettuato il log, le date al momento sono in continuo aggiornamento e variano di tolc in tolc. È possibile consultare e prenotare le date direttamente dal sito.

Se preferisci sostenere il test direttamente da casa, devi adottare tutte le linee guida indicate da Cisia. Queste le puoi trovare qui!

Ti consigliamo di non avere fretta e di leggere con attenzione tutte le procedure. Un comportamento errato sarà motivo di annullamento della prova che sarà il test di ingresso alla facoltà dei tuoi sogni.

Guida per sostenere i test di ingresso CISIA

Ti consigliamo inoltre questa breve guida per ottimizzare la tua iscrizione ai test.