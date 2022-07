Come diventare idrografo o oceanografo

Non si sente spesso parlare del mestiere dell’idrografo, tantomeno dell’oceanografo. Tuttavia, questi professionisti giocano un ruolo fondamentale per quanto riguarda non solo la sicurezza della navigazione e il successo delle operazioni aeronavali, ma anche alla ricerca di risorse minerali e alla preservazione dell’ecosistema marino.

Per questo motivo, proprio nella giornata internazionale dedicata al Mar Mediterraneo, vogliamo celebrare la figura dell’idrografo e, ovviamente, anche del suo stretto collega oceanografo.

Chi è l’idrografo e cosa fa

L’idrografo è un professionista che studia l’acqua presente sia sopra che sotto la superficie terrestre.

Esso opera nel campo dell’idrografia, una scienza che prevede lo studio di

variazioni nell’immagazzinamento dell’acqua in laghi, stagni, fiumi, neve e ghiacciai;

movimenti e cambiamenti di livello dell’acqua nel suolo;

sostanze minerali disciolte o traportate dall’acqua;

quantità di acqua evaporata dal suolo.

… e l’oceanografo?

L’oceanografo, invece, è lo specialista che studia proprio il mare e gli oceani nel loro complesso. Ciò significa che il loro studio comprende anche le proprietà fisiche e chimiche delle acque e il loro movimento, il loro modo di interagire con l’atmosfera, gli organismi che vi vivono e le rocce e i sedimenti che vi sono depositati. Per Per fare ciò, il professionista usa diversi strumenti, come satelliti, radar e altri strumenti di alta tecnologia.

Si riconoscono diversi tipi di oceanografi:

fisico : studia le temperature marine, le correnti e le maree. Questo può essere utile per individuare riserve minerali sui fondali o per capire come utilizzare tali moti come fonte di energia rinnovabile;

: studia le temperature marine, le correnti e le maree. Questo può essere utile per individuare riserve minerali sui fondali o per capire come utilizzare tali moti come fonte di energia rinnovabile; chimico : studia l’interazione delle sostanze chimiche nelle acque per prevenire danni all’ecosistema marino;

: studia l’interazione delle sostanze chimiche nelle acque per prevenire danni all’ecosistema marino; biologico : studia le specie e gli organismi marini e come essi interagiscono fra loro;

: studia le specie e gli organismi marini e come essi interagiscono fra loro; geologico: studia i minerali, le rocce e i processi geologici dei fondali marini per capire l’evoluzione della Terra.

Il lavoro di questi due professionisti consiste nel

fare attività di rilievo idrografico nel mare;

costruire carte nautiche ufficiali;

studiare l’ambiente marino;

fare sperimentazioni in ambito nautico.

Come diventare idrografo o oceanografo

Prima di intraprendere una di queste strade, fate in modo di essere convinti al 100%, dato che il percorso per diventare dei professionisti “marini” non è semplice come si potrebbe pensare.

Infatti, dopo aver conseguito un diploma, bisognerebbe conseguire una laurea triennale in biologia e, dopo, prendere una specializzazione in idrografia o in oceanografia.

Tuttavia, esistono anche corsi messi a disposizione proprio dalla Marina Militare, in collaborazione con l’Università di Genova, e che consistono nella formazione professionale di idrografi e oceanografi. In questo contesto, il corso sarà svolto in lingua inglese e fornirà allo studente le competenze necessari negli ambiti della

idrografia;

oceanografia;

geodesia;

geologia;

geofisica marina.

Inoltre verranno erogati insegnamenti di chimica, biologia, ecologia, GIS e remote sensing.

Hai la passione per il mare e l’acqua è il tuo elemento? Forse allora abbiamo contribuito a darti una grande idea per il tuo futuro!