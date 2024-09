Celle batterie con l’AI: lo studio di BMW e Università di Zagabria

Al giorno d’oggi, la ricerca e lo sviluppo di forme di energia efficienti e sostenibili rappresenta una sfida cruciale. Il BMW Group, che guarda sempre verso l’innovazione, e l’Università di Zagabria uniscono le forze per portare avanti un progetto studio riguardo le celle batterie. Lo scopo della partnership è quella di sviluppare e produrre delle celle batterie attraverso l’Intelligenza Artificiale.

Con questa collaborazione, che unisce l’esperienza della BMW con le competenze dell’Università di Zagabria, si punta ad ottimizzare il funzionamento delle celle batterie, aumentando la carica, l’efficienza e la sostenibilità nella produzione. Il tutto, monitorato dall’AI, che utilizzerà modelli e schemi per analizzare il processo di produzione ed ottimizzare i pronostici per la fine del progetto.

Un progetto che guarda al futuro sostenibile

La partnership nasce quindi con l’obiettivo di trovare delle soluzioni valide per un futuro sostenibile. Le due organizzazioni, infatti, trovano terreno fertile per il loro studio sul campo della mobilità elettrica, che al giorno d’oggi svolge un ruolo chiave. Contribuire nello sviluppo tecnologico ed elettrico della mobilità, permette di accelerare il processo di transizione verso l’utilizzo di mezzi di trasporto più efficienti e puliti per l’ambiente.

Il processo di creazione delle celle batteria richiede un processo complesso e di alta precisione, per questo l’applicazione dell’AI può portare importanti miglioramenti in termini di efficienza e qualità di produzione.

Inoltre, portare avanti questo progetto offre l’opportunità di formare giovani talenti, amalgamando la teoria accademica portata dall’Università di Zagabria e la pratica industriale offerta dalla BMW Group.

L’AI come strumento fondamentale per l’ottimizzazione della produzione di celle batterie

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale ha cambiato le carte in regola su molti aspetti, rivoluzionando moltissimi settori, tra cui quello della produzione industriale. Di fatti, l’AI è in grado di sviluppare e processare grandi quantità di dati con una precisione millimetrica, fornendo previsioni ed ottimizzando la qualità dei processi necessari, dei costi e della qualità.

Nello studio portato avanti dalle due organizzazioni, studenti e dottorandi dell’Università di Zagabria stanno raccogliendo e schematizzando dati in base alle tecniche di produzione già esistenti. Successivamente, sulla base di questi dati, l’AI crea dei modelli e schemi su come ottimizzare nel migliore dei modi la produzione.

Il know-how del BMW Group sulle celle batteria

Il BMW Group vanta di una lunga esperienza nel campo delle celle batterie, concentrando il know-how dell’azienda su due centri di competenza: il Battery Cell Competence Center (BCCC) ed il Cell Manufacturing Competence Center (CMCC).

è un centro di ricerca e sviluppo di piccole quantità di celle che serviranno per la generazione di batterie. Il CMCC invece è l’azienda responsabile della produzione su scala pilota delle celle batterie che la BCCC ha sviluppato.

La collaborazione tra queste aziende permette alla BMW Group di avere un’elevata qualità di prodotto.

L’importanza del progetto tra BMW Group e Università di Zagabria è a livello globale

Uno degli aspetti più innovativi della collaborazione è la promozione dei giovani talenti, i quali avranno la possibilità di prendere parte ad un progetto che rivoluzionerà il mercato dei mezzi di trasporto elettrici. Questo studio va a stimolare l’interesse degli alunni sia verso un settore in continua evoluzione, sia verso l’azienda della BMW, leader nel settore dei trasporti, promuovendo lo scambio di conoscenze a livello europeo.