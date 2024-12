Build Your Future, Intesa Sanpaolo investe nel futuro dei giovani

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con l’Università di Trento, ha lanciato il programma Build Your Future per investire sulla formazione dei futuri professionisti. L’iniziativa coinvolge tutte le scuole e le università italiane con l’obiettivo di preparare le nuove generazioni alle sfide ed opportunità del futuro.

Build Your Future, un ponte tra il mondo universitario e quello lavorativo

Il programma Build Your Future è un’iniziativa innovativa che mira a creare connessioni sempre più forti tra il mondo accademico e quello professionale. Attraverso attività come workshop, seminari e dibattiti, i giovani alunni avranno l’opportunità di approfondire le loro conoscenze sui nuovi trend dell’economia e della società.

Gli obiettivi di Intesa Sanpaolo sono:

Ispirare e guidare i giovani, guidandoli attraverso i principali trend trasformativi con un approccio esperienziale e coinvolgente.

Sviluppare competenze chiave e formare gli studenti a guidare l’evoluzione della nostra società.

Il programma è dedicato agli studenti delle Scuole secondarie di II grado e delle Università. Gli eventi si svolgeranno su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione delle principali aziende più innovative del nostro Paese. Il format flessibile degli incontri risulta coinvolgente ed interattivo, prevedendo la partecipazione di esperti autorevoli e di ispirazione.

Prima di ogni incontro, gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a delle mini-challenges, dove potranno esprimere le proprie

Innovazioni tecnologiche e trasformazioni sociali

Ad oggi, i giovani si trovano ad affrontare un mondo che è in continuo sviluppo, caratterizzato da innovazioni tecnologiche e trasformazioni sociali, che si tramutano in sfide globali. Per questo il programma Build Your Future pone come temi principali i seguenti:

Transizione Digitale , che ha subito una forte impennata con l’approdo dell’AI.

, che ha subito una forte impennata con l’approdo dell’AI. Transizione Energetica , che rappresenta una sfida importante per il nostro pianeta.

, che rappresenta una sfida importante per il nostro pianeta. Crisi Demografica , quali sono le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione.

, quali sono le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione. Blue Economy , l’economia del mare e le sue opportunità.

, l’economia del mare e le sue opportunità. Space Economy , esplorazione dello spazio e ricerche tecnologiche in campo aerospaziale.

, esplorazione dello spazio e ricerche tecnologiche in campo aerospaziale. Life Science , le applicazioni della scienza alla medicina e biotecnologia.

, le applicazioni della scienza alla medicina e biotecnologia. Silver Economy, l’economia legata all’invecchiamento della popolazione.

Le ricerche condotte dall’Osservatorio delle competenze future di Intesa Sanpaolo, mostrano che la richiesta di soft skills, soprattutto legate alla trasformazione digitale e green, è in esponenziale aumento. È così che il progetto Build Your Future nasce, per dare la possibilità ai giovani di esplorare le opportunità che il futuro ha in serbo ed acquisire le conoscenze di base necessarie per costruire un mondo consapevole.

Le tappe di Build Your Future

Il programma di Build Your Future ha già toccato diverse città italiane, tra cui Torino, Venezia, Roma, Bergamo, Napoli, Genova e Trento. L’obiettivo è quello di raggiungere un numero sempre maggiore di studenti partecipanti ed offrire loro un’esperienza formativa unica.

Oggi, ultimo appuntamento del tour, vi sarà possibile partecipare all’evento ospitato ad Urbino presso l’Università degli Studi di Urbino. È un’occasione preziosa per riflettere sulle competenze del futuro e sulla società del domani.