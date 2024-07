BOQA, nasce la Bologna Quantum Alliance

A Bologna nasce un’alleanza strategica senza precedenti, che sta per rivoluzionare il panorama delle scienze e tecnologie quantistiche del nostro territorio. La Bologna Quantum Alliance (BOQA), in accordo con prestigiosi enti ed istituzioni scientifiche, si pone l’obiettivo di sviluppare e progredire il campo della ricerca ed innovazione quantistica. Il BOQA riunirà le menti più brillanti e le istituzioni più all’avanguardia per studiare questo progetto progressista e portare benefici a tutti i settori dove la quantistica è applicabile.

All’interno di questa organizzazione, introdotta dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, troveremo enti di spessore, come CINECA, il più grande centro di calcolo del nostro territorio, il CNR ossia Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’INAF per le ricerche astrofisiche, INFN per le ricerche in ambito nucleare e l’INGV, ente nazionale della ricerca in geofisica, vulcanologia e monitoraggio sismico.

Innovazione Nazionale alla base del progetto, il G7 approva

Il BOQA avrà sede principale nel posto in cui è nata, nel Tecnopolo di Bologna, moderna struttura dotata di strumenti all’avanguardia. Struttura già attiva in numerosi progetti con aziende tecnologiche e centri di ricerca. Questa scelta porterà grandissimi benefici all’accademia, che avrà la possibilità di espandere la rete di contatti e creando un ecosistema per l’innovazione quantistica che metterà a collaborare l’accademia, l’industria e le istituzioni.

L’importanza del BOQA, nel portare innovazione e progressione, è stata riconosciuta anche a livello internazionale con l’approvazione del G7 Scienza e Tecnologia. Una riunione ministeriale del corpo G7 in ambito scientifico e tecnologico, che quest’anno ha luogo dal 9 all’11 luglio a Forlì e Bologna. Questo prestigioso riconoscimento va a sottolineare l’importanza ed il ruolo cruciale che il BOQA andrà a ricoprire a livello Europeo, portando innovazione e progressione al nostro territorio nazionale.

Quali innovazioni rivoluzionarie porterà il BOQA?

La Bologna Quantum Alliance svilupperà l’ambito della ricerca e dello studio delle scienze e tecnologie quantistiche, favorendo anche la crescita e lo sviluppo delle imprese Italiane. L’obiettivo è quello di creare un ecosistema che sia in grado di competere con il livello internazionale e quindi offrire un servizio unico ed innovativo.

Lo sviluppo di tecnologie e scienze quantistiche porteranno molti benefici in una larga scala di settori. Dalla medicina all’energia, o la finanza o la sicurezza, la creazione di macchine e computer potentissimi che avranno la possibilità e competenze per risolvere problemi che i computer tradizionali non possono nemmeno sognare.

La BOQA porterà un impulso progressista che andrà a toccare soprattutto la tecnologia, creando nuovi sistemi e tecnologie che aiuteranno a risolvere vari problemi. Tra i punti chiave in cui la BOQA porterà novità possiamo trovare:

Sensori Quantistici : dispositivi ultra-precisi per misurazioni.

: dispositivi ultra-precisi per misurazioni. Computer Quantistici : macchine in grado di risolvere problemi complessi, non alla portata di quelle tradizionali.

: macchine in grado di risolvere problemi complessi, non alla portata di quelle tradizionali. Comunicazione Quantistica : sviluppo di una rete di comunicazione sicura ed inviolabile.

: sviluppo di una rete di comunicazione sicura ed inviolabile. Materiali Quantistici: creazione di nuovi materiali con proprietà uniche, utili per gli ambiti medici, energetici o elettronici.

Questo sviluppo e novità non si limiterà solamente allo sviluppo e miglioramento degli strumenti, le aree che verranno migliorate dalla quantistica sono numerose. Tra le più importanti troviamo:

Salute : grazie alla quantistica si potranno sviluppare farmaci e terapie personalizzate e diagnosi più rapide e precise.

: grazie alla quantistica si potranno sviluppare farmaci e terapie personalizzate e diagnosi più rapide e precise. Climatologia : la creazione di modelli climatici più precisi che sappiano prevedere i cambiamenti climatici.

: la creazione di modelli climatici più precisi che sappiano prevedere i cambiamenti climatici. Scienze della Terra : studio di terremoti, esplosioni vulcaniche ed eventi naturali.

: studio di terremoti, esplosioni vulcaniche ed eventi naturali. Industria: innovazione ed accelerazione dei processi produttivi in ambiti industriali.

Il BOQA porterà oltre che innovazione anche collaborazione ed espansione delle connessioni

L’obiettivo principale della Bologna Quantum Alliance è quello di creare una vasta rete di contatti con partners che lavorano congiunti al fine di far progredire e sviluppare le tecnologie quantistiche. Per questo il BOQA offre tantissime opportunità collaborative con aziende e centri di ricerca di spessore, sia Italiane che Europee.

La visione a lungo termine infatti si espande al di là dei confini nazionali. Il desiderio è quello di continuare ad espandere collaborazioni e contatti all’interno dell’Europa, promuovendo così la “European Declaration on Quantum Technologies”, ponendo l’Europa come leader globale nel campo delle scienze e tecnologie quantistiche.

Se sei interessato alla quantistica allora dovresti cercare il percorso adatto a te!

La quantistica è sicuramente un’area affascinante e tutta da scoprire, il BOQA rappresenta un passo importantissimo per l’Italia e l’Europa e combinando eccellenze scientifiche ed infrastrutture all’avanguardia sarà pronta per guidare l’era innovativa e creare un futuro migliore per tutti.

Se vuoi intraprendere il percorso in questo campo di studi, allora sarà importante sapere quali sono le facoltà che offrono corsi di laurea inerenti alla quantistica, come Fisica, Matematica ed Informatica. Questi corsi ti daranno una solida base ed infarinatura riguardo il tema della quantistica. In seguito potrai specializzare e completare il percorso seguendo delle lauree magistrali che offrono corsi specifici.

Ti invitiamo a completare i nostri test d’orientamento universitario, così da capire quale area di studi è la più adatta alle tue competenze!