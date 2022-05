Atenei italiani: l’università Bicocca di Milano

Fondata nel 1998 l’Università di Milano Bicocca è un Ateneo Statale situata nell’omonimo quartiere meneghino, un tempo sede di grandi industrie come Pirelli e Breda. Il nuovo Ateneo si inserisce in un ampio progetto avviato intorno al 1986 e coordinato dall’architetto Vittorio Gregotti. I ventuno edifici occupati dall’Università sono tutti localizzati nel quartiere Bicocca ad eccezione della sede della facoltà di Medicina e Chirurgia che si trova a Monza nei pressi dell’Ospedale San Gerardo, polo ospedaliero universitario.

L’Unimib è un Ateneo multidisciplinare che forma professionisti in diversi campi: economico-statistico, giuridico, scientifico, medico, sociologico, psicologico e delle scienze della formazione. Vediamo tutti i corsi di Studi proposti dall’Università Bicocca in dettaglio.

Dipartimento di Economia e Statistica

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Dipartimento di Giurisprudenza

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Dipartimento di Scienze

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Dipartimento di Medicina

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Dipartimento di Psicologia

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

CORSI DI LAUREA A CICLO UNICO

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Ovviamente l’offerta formativa si arricchisce dei Dottorato di Ricerca e della scuola di Specializzazione in ambito Sanitario e Psicologico.

Per accedere i corsi elencati è necessario superare il test di ammissione. Per tutti i corsi di studio triennale e magistrale a ciclo unico, siano essi a numero programmato che ad accesso libero, è necessario sostenere il test TOLC di Cisia ad eccezzione per medicina e psicologia. Qui puoi allenarti a superare i test!