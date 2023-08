OPIT – la nuova Istituzione Accademica telematica nel campo della Computer Science

Presentazione di OPIT – Open Institute of Technology, la nuova Istituzione Accademica telematica nel campo della Computer Science

L’innovazione nel campo dell’istruzione superiore fa un passo avanti con la nascita di OPIT – Open Institute of Technology. Questa nuova istituzione accademica, interamente online e focalizzata sulla Computer Science, si propone come un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano acquisire competenze aggiornate e richieste dal mercato del lavoro nel settore tecnologico.

OPIT si distingue per un’offerta formativa di alto livello, pensata per rispondere alle esigenze di un mondo sempre più digitalizzato. L’istituto offre due lauree Europee già dal suo lancio: una triennale in Modern Computer Science e un Master in Applied Data Science e AI. Questi corsi sono solo l’inizio di un’offerta didattica che si preannuncia ricca e variegata, con altri insegnamenti in programma nei prossimi mesi.

L’istituzione accademica nasce con l’obiettivo di colmare il gap tra ciò che viene insegnato nelle università tradizionali e ciò che il mercato del lavoro richiede. OPIT punta a formare professionisti pronti ad affrontare le sfide del futuro, fornendo un’educazione di qualità, aggiornata e in linea con le esigenze delle aziende. Un’istituzione che promette di rivoluzionare il panorama dell’educazione di livello universitario, mettendo al centro le esigenze degli studenti e del mercato del lavoro.

Un’offerta didattica all’avanguardia

OPIT si presenta con un’offerta didattica già ben strutturata. Il Bachelor Degree (BSc) in Modern Computer Science è pensato per chi desidera intraprendere una carriera nel settore tecnologico, fornendo una formazione completa e aggiornata. Il Master (MSc) in Applied Data Science e AI, invece, è rivolto a chiunque abbia già una laurea triennale e desideri specializzarsi in un campo in continua espansione.

Oltre a queste due lauree, OPIT ha in programma di lanciare nuovi Master e Lauree nei prossimi mesi. Questi corsi, sempre nell’ambito della Computer Science, saranno orientati verso i settori più strategici e innovativi, come la Cyber Security, il Cloud Computing, la Data Science e il Game Development.

L’obiettivo di OPIT è di fornire un’educazione di qualità, aggiornata e in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Per farlo, l’istituto si avvale di un corpo docente internazionale e di un modello didattico flessibile e inclusivo, che permette agli studenti di accedere ai corsi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

La visione del Rettore Francesco Profumo

“Con OPIT puntiamo sull’educazione online di qualità in ambito Computer Science: abbiamo identificato le competenze che possono essere il driver del cambiamento del mercato dell’education e poi della società, traducendo in cantiere uno sfidante indirizzo europeo”. Queste le parole del Professor Francesco Profumo, Rettore di OPIT ed ex Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca durante il Governo Monti.

Il Professor Profumo sottolinea l’importanza di un’educazione che sia in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. In un’epoca in cui la digitalizzazione sta cambiando il volto di molte professioni, OPIT si propone di formare professionisti in grado di affrontare queste sfide.

Il Rettore di OPIT sottolinea anche l’importanza di un approccio pratico all’insegnamento, che permetta agli studenti di applicare le competenze acquisite. Questo approccio, unito alla qualità dell’offerta formativa, fa di OPIT un punto di riferimento nel panorama dell’educazione di livello universitario.

Un modello didattico innovativo

OPIT si distingue per un modello didattico basato su qualità, flessibilità e inclusività. L’istituto offre corsi di laurea interamente online, che gli studenti possono seguire in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Questo modello permette di conciliare lo studio con altre attività, rendendo l’istruzione superiore accessibile a un numero sempre maggiore di persone.

Nonostante l’educazione a distanza, OPIT garantisce un’esperienza di apprendimento di alta qualità. L’istituto si avvale di contenuti digitali sincroni, come lezioni live e masterclasses, e asincroni, come video, quiz ed esercizi. Inoltre, grazie a specifiche funzionalità integrate nell’app, gli studenti possono interagire tra loro e con i docenti, creando una vera e propria community.

OPIT è un‘Istituzione Accademica accreditata a livello Europeo dall’Autorità MFHEA (Malta Further and Higher Education Authority) ai sensi del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e dell’MQF (Malta Qualification Framework), con numero di licenza n.005-2023. Le lauree rilasciate hanno completo valore legale in Europa e sono professionalmente riconosciute dai datori di lavoro. Questo garantisce agli studenti di OPIT un titolo di studio valido e apprezzato sul mercato del lavoro.

Un corpo docente di caratura internazionale

Il corpo docente di OPIT è composto da professori di caratura internazionale, provenienti da paesi come Canada, USA, Italia, Brasile, Svezia, Scozia, Germania, Polonia, Libano e Spagna. Questi docenti hanno maturato esperienze di insegnamento in alcune tra le migliori università internazionali, ma anche importanti esperienze professionali o in ambito di ricerca.

Questo mix di competenze garantisce un insegnamento che si basa su solide basi teoriche, ma che sa anche applicarle alla risoluzione di problemi reali. Gli studenti di OPIT possono quindi contare su un’educazione che li prepara a entrare nel mondo del lavoro con competenze aggiornate e richieste dal mercato.

Il corpo docente di OPIT è uno dei punti di forza dell’istituto. La qualità dell’insegnamento, unita al modello didattico flessibile e inclusivo, rende l’esperienza di studio in OPIT unica e di alto livello.

La visione del Fondatore e Direttore Riccardo Ocleppo

“Il nostro modello didattico unisce qualità, flessibilità e inclusività: crediamo che l’educazione, anche se avviene fisicamente a distanza, debba garantire una vicinanza su tutti gli altri aspetti, a partire dal supporto allo studente per tutto il tempo del periodo di studi” – ha dichiarato Riccardo Ocleppo, Fondatore e Direttore di OPIT.

Ocleppo sottolinea l’importanza di un supporto costante agli studenti, nonostante la distanza fisica. In OPIT, gli studenti possono contare su un team di tutor e docenti sempre disponibili a rispondere ai loro dubbi e a guidarli nel loro percorso di studi.

Inoltre, Ocleppo sottolinea l’importanza di una formazione in linea con la domanda del mercato del lavoro. In un mondo sempre più digitalizzato, OPIT si propone di formare professionisti pronti ad affrontare le sfide del futuro.

Futuri sviluppi

OPIT non si ferma alle due lauree già disponibili. L’istituto ha in programma di lanciare nuovi Master e Lauree nei prossimi mesi, sempre nell’ambito della Computer Science. Questi corsi saranno orientati verso i settori più strategici e innovativi, come la Cyber Security, il Cloud Computing, la Data Science e il Game Development.

Questi nuovi corsi si aggiungeranno all’offerta formativa di OPIT, rendendola ancora più completa e variegata. L’obiettivo è di fornire agli studenti una formazione completa e aggiornata, che li prepari a entrare nel mondo del lavoro con competenze richieste e apprezzate.

OPIT si propone quindi come un punto di riferimento nel panorama dell’Istruzione accreditata, con un’offerta formativa sempre più ricca e in linea con le esigenze del mercato del lavoro. Un’istituzione che promette di rivoluzionare il mondo dell’istruzione superiore, mettendo al centro le esigenze degli studenti e del mercato del lavoro.

OPIT, un nuovo punto di riferimento nell’educazione di livello universitario

La nascita di OPIT segna un passo importante nel panorama dell’educazione di livello universitario. Con un’offerta formativa di qualità, aggiornata e in linea con le esigenze del mercato del lavoro, l’istituto si propone come un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore tecnologico.

OPIT rappresenta una risposta concreta alle sfide del futuro. In un mondo sempre più digitalizzato, l’istituto offre un’educazione che prepara gli studenti ad affrontare le sfide del futuro, fornendo competenze richieste e apprezzate dal mercato del lavoro. Un’istituzione che, grazie alla sua flessibilità e inclusività, rende l’istruzione superiore accessibile a un numero sempre maggiore di persone.

OPIT rappresenta quindi un’opportunità per gli studenti, per le aziende e per la società nel suo insieme. Un’opportunità di crescita, di innovazione e di sviluppo, che promette di portare benefici a tutti i livelli. Un’istituzione che, con la sua visione e la sua offerta formativa, promette di rivoluzionare il mondo dell’istruzione superiore.