Lavoro. I canali giusti per cercare occupazione

Ti sei appena laureato e non hai la minima di come cercare un lavoro? Non ti preoccupare, questo articolo fa a caso tuo! Infatti parliamo di lavoro e dei canali giusti per cercare un’occupazione.

La prima cosa che vogliamo fare è… rassicurarti. È normale sentirsi smarriti nei primi giorni dopo la seduta finale della Laurea. Infatti, i tuoi obiettivi prevedevano arrivare al traguardo del grande giorno, senza pensare troppo a ciò che sarebbe stato il dopo. Day by day era la tua filosofia!

Ma ora che hai terminato con l’Università non sai proprio come muoverti per andare alla ricerca di un lavoro che sia esso stabile e soddisfacente.

Non credere nemmeno che la chiamata per il lavoro perfetto arrivi per caso. Ma come ti dicevamo all’inizio, non ti preoccupare, Universita.it ha voglia di accompagnarti anche dopo l’Università, e infatti abbiamo pensato a delle dritte utili per te che sei alla ricerca di un’occupazione!

I canali per cercare lavoro

Se pensi che stampare un gruzzoletto di Curricola – e qui trovi consigli utili per come fare un Curriculum vincente – e andare porta a porta con la speranza di accedere al lavoro dei sogni, credi male. Al giorno d’oggi, i Recruiter preferiscono ricevere i curricula in formato digitale, e preferibilmente, in risposta all’annuncio offerto.

Ma come cercare l’annuncio di lavoro?

Arriviamo al nocciolo della questione. Ci sono diversi canali in cui è possibile trovare interessanti annunci di lavoro. Eccone alcuni!

Linkedin

Linkedin è molto più che un social network, come saprai molto bene, questo “social” permette di creare un profilo completo di informazioni relative agli studi e alle pregresse esperienze lavorative. Qualora non avessi esperienze nel mondo del lavoro non ti demoralizzare, molti giovani neolaureati si sono focalizzati esclusivamente sullo studio. Inserisci quindi le informazioni relative alla formazione, alle competenze acquisite durante lo studio. Secondo step: individua le aziende in cui ti piacerebbe lavorare e inizia a seguirle. Questo passaggio è importantissimo in quanto le aziende inseriscono gli annunci di lavoro direttamente su Linkedin.

Almalaurea

Ne hai già certamente sentito parlare perché alla fine del percorso di studi hai completato il questionario a cura Almalaurea. Anche questo portale gioca un ruolo chiave per la ricerca del lavoro in quanto mette in contatto gli studenti con le aziende. Il punto di forza di Almalaurea è senza dubbio il database con più di 3 milioni di curricula a disposizione per le aziende. Inoltre, l’aspirante candidato può ricercare l’annuncio più pertinente sella sezione “annunci” e candidarsi direttamente al lavoro.

La tua Università

La tua Università offre incontri con le aziende, i Recruiting day sono giorni in cui le aziende all’interno del polo di studio incontrano direttamente gli studenti e i neolaureati. Recruiting Day offrono quindi l’opportunità di partecipare direttamente in Ateneo – ad attività di presentazione e preselezione con singole aziende che propongono opportunità di stage o lavoro. Inoltre, molte università mettono a disposizione delle App per visionare gli annunci di lavoro e candidarsi.

Ricorda che per quanto noi possiamo indicarti i canali giusti per cercare lavoro il resto spetta a te! Quando mandi una candidatura sii obiettivo con le tue skill e con la preparazione generale , se non hai esperienze è inutile candidarti per un posto senior, invece avresti più chance per una posizione in stage.