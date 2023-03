Come scrivere un CV senza esperienze lavorative

Stai pensando di scrivere il curriculum ma sei privo di esperienze lavorative e non sai cosa inserire al suo interno? È più che normale trovarsi in difficoltà quando si approccia a scrivere un curriculum vitae per la prima volta e non si hanno esperienze lavorative da inserire al proprio interno. Ti stai chiedendo: “se il cv è la presentazione delle tue esperienze lavorative, e io non ho esperienze, cosa inserisco?“.

Lo smarrimento è comprensibile, ma pensa pure al fatto che c’è una prima esperienza lavorativa per tutti, nessuno è nato senior!

Ma qual è il segreto per fare un curriculum che pur essendo sprovvisto di esperienze lavorative non sia spoglio e faccia “colpo” sul suo esaminatore?

Le informazioni da inserire nel cv senza esperienze lavorative

Non hai esperienze lavorative? Poco male. Nessuno nasce con anni di esperienza sulle spalle, tutti i professionisti hanno iniziato da zero. Vorrà dire che, i tuoi punti di forza del curriculum dovranno essere altri.

Vediamo quindi come impostare un cv vincente che non preveda le esperienze lavorative.

Gli step

Informazioni personali: queste devono essere chiare, inserisci nome, cognome, l’età, l’indirizzo e i tuoi contatti.

Informazioni relative ai tuoi studi: specifica il tuo percorso di studio e dettaglialo con il nome dell’istituto e della votazione. Specifica inoltre, se sei in corso di studi e quando prevedi di terminare. È bene far capire all’esaminatore del tuo cv, che non hai esperienze lavorative perché ti sei concentrato sullo studio.

Hard skills: solitamente le hard skills si sviluppano nel tempo ma ciò non toglie che tu le stia già costruendo durante il periodo scolastico. Ad esempio le materie di studio della scuola possono sviluppare delle hard skills quando queste diventano delle vere e proprie passioni che si mantengono anche fuori dai banchi di scuola.

Soft skills: in assenza di un solido asset di esperienze in qualche settore, è bene puntare sulle cosiddette soft skills. Queste sono le competenze personali e trasversali che rilevano molto sulla tua personalità e sul tuo carattere. Ognuno di noi ha delle peculiarità caratteriali che possono essere di successo per il mondo del lavoro. Ad esempio se credi di essere un tipo paziente, potresti fare di questa virtù un punto di forza. Chi ha un carattere paziente viene visto di buon occhio per quelle posizioni che prevedono l’interazione con il pubblico e il contatto diretto con questo.

Tra le soft skills più richieste nei vari settori troviamo:

empatia

propositività

problem solving

multitasking

gestione del tempo

Passioni e hobby: anche se non hai esperienze lavorative non vuol dire che non hai avuto modo di fare altre esperienze magari derivanti dai tuoi hobby. Suonare qualche strumento o dedicarsi a qualche sport dimostrano che sei una persona attiva e proattiva. Non temere di inserire passioni e hobby anticonvenzionali, il cv deve descrivere la tua personalità e i tuoi interessi, deve raccontare la tua storia.

Come realizzare graficamente un CV senza esperienze lavorative

Sicuramente molte aziende prediligono il formato di un cv europeo europass, in quanto i recruiter devono selezionare centinaia di curricula in poco tempo e avere un formato standard in cui le informazioni ricercate siano subiti rintracciabili aiuta loro nella selezione.

Però è anche vero che se sei alla prima esperienza mirerai a un posto junior o ad uno stage, e questo vuol dire che puoi lasciar spazio alla creatività in ambito grafico.

Ci sono vari modi per realizzare un cv che sia graficamente attrattivo, noi vogliamo semplificarti la vita e di proponiamo un modello che puoi scaricare e modificare inserendo le tue informazioni o semplicemente prenderne spunto!

Scarica qui il PDF!