La lettera di presentazione in inglese

Scrivere un’ottima lettera di presentazione in inglese a supporto del proprio CV in inglese è fondamentale. Allegare una lettera di presentazione al proprio curriculum vitae è sempre un vantaggio, rispetto a uno sprovvisto. Così come in quella in italiano, anche quella in lingua inglese dovrà contenere alcune informazioni chiave.

Vediamo come stilare una lettera di presentazione, tenendo in considerazione alcune priorità che la lettera deve contenere.

Esempio di lettera di presentazione in inglese

Facciamo attenzione ad alcune parti del testo e alla loro funzione:

“Dear Mr/Ms. XXX“

Introduction: finalizzata a catturare l’attenzione, facendo riferimento a informazioni già in possesso del destinatario della lettera di presentazione in inglese: un annuncio lavorativo pubblicato sul sito, una campagna di ricerca personale, etc.

“I am writing in reply to your advertising (Ref. No. XYZ) on the Dreamjob.com website on (date of advertisement) for (the position /job title). I enclose/attach my CV for your consideration.”

Why me: reiterare l’attenzione e produrre uno statement forte che dimostri sicurezza nelle proprie capacità rispetto al ruolo così descritto. Utilizzate gli stessi concetti espressi nella descrizione del lavoro, ad esempio: “You will have excellent research and organisational skills, and the ability to work flexibility in a small team as well as alone. Although not essential, experience and knowledge of the sector would be an advantage”.

Sarebbe bene scrivere:

“I have considerable experience in this sector. For the past three years I have had individual responsibility for “X” and working closely with team members to organise “X”

oppure renderlo più generico se non si ha esperienza nel settore:

“Based on your description of the role, I am confident I have the right skills to contribute and succeed in… doing the job” (ancora, la propria descrizione nella lettera di presentazione in inglese deve basarsi sulle parole utilizzate nella job description).

Why now: far riferimento a quanto riportato nella job description e creare un link per mostrare come questo sia il momento perfetto per intraprendere una collaborazione lavorativa.

“Given my recent experiences, this job role comes at an excellent time as it provides me with the opportunity to step ahead in my career”, oppure, “it fulfills my ambitions to enter a sector, a role etc…”

Closing statement: chiudere il cerchio della lettera di presentazione in inglese presentando le next actions e suggerendo come procedere per finalizzare il primo colloquio.

“I hope you will share my same optimism. I would be very happy to progress my career in a team with such a good reputation for/in a new and stimulating environment/in an innovative and exciting Company.”

(rinnovare confidenza nei propri mezzi)

La forma della lettera di presentazione

La lettera di presentazione in inglese deve avere una lunghezza di circa 150 parole e contenere le informazioni altrimenti impossibili da comunicare attraverso il CV. Le informazioni devono essere empatiche per invogliare la persona che la leggerà a contattarci.

Trattandosi della lingua inglese sarà indispensabile tener presente la linearità e semplicità delle sue strutture: evitare di scrivere usando frasi lunghe e con eccessive subordinate.

Non siate timidi: nello scrivere la lettera di presentazione in inglese usate rafforzativi come excellent, strong, good, by nature; insomma, dovete presentarvi come: “the perfect candidate for the position”.

A questo punto non vi resta che spedirla unita al vostro curriculum in inglese e prepararvi per il primo colloquio!