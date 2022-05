Come diventare SEO Specialist

Un sito web non è da solo uno strumento in grado di vendere, ma lo diventa se trattato in maniera opportuna per emergere sulla concorrenza e offrire ai propri utenti una risposta consona alle loro esigenze.

Una gestione professionale di un sito web richiede l’apporto di una figura competente nell’ambito dell’ottimizzazione per i motori di ricerca.

La SEO (search engine optimization) comprende una serie di discipline volte a ottimizzare dal punto di vista tecnico un sito web al fine di renderlo più facilmente comprensibile dai motori di ricerca e aumentarne l’importanza agli occhi di Google.

Google restituisce i risultati alle ricerche degli utenti in un dato ordine, e i siti web che compaiono tra le prime posizioni della serp (pagina dei risultati) hanno maggiori chance di ottenere traffico da potenziali clienti e perciò di concludere maggiori vendite.

SEO Specialist: di cosa si occupa?

Un SEO specialist è una figura con competenze tecniche che comprende la struttura del sito e identifica gli interventi opportuni da attuare a livello di ottimizzazione del codice HTML, PHP, CSS e Javascript.

Un consulente si occupa di analizzare il settore per identificare le strategie di concorrenti che possono essere replicate nell’ambito del committente, oltre a individuare nicchie non ancora presidiate dai concorrenti nelle quali il cliente può rivestire una certa importanza.

Il professionista SEO analizza le parole chiave che gli utenti-tipo utilizzano per individuare una risposta alle proprie esigenze, per suggerire al committente un piano editoriale rilevante per il proprio tipo di pubblico. Guida il cliente alla realizzazione di una serie di contenuti originali, di valore e superiori alla qualità della concorrenza, in modo da sostenere la crescita di visibilità del sito web in un determinato ambito.

Si occupa inoltre di curare le pubbliche relazioni con altri siti web del settore al fine di ottenere backlink, collegamenti che i motori di ricerca utilizzano per valutare l’importanza di un sito web in un dato ambito. Incrementare i link in entrata di valore da parte di siti percepiti come autorevoli nel proprio settore permette di migliorare il posizionamento e i risultati dal web.

Il SEO specialist quindi è una figura che possiede conoscenze tecniche in fatto di ottimizzazione del codice, analisi delle keyword, studio delle abitudini di comportamento degli utenti all’interno del sito, oltre a competenze in merito a public relation e analisi di mercato.

Come puoi immaginare si tratta di un miscuglio di competenze teoriche e pratiche che richiedono un’appropriata preparazione sia teorica che sul campo.

Perché intraprendere la carriera di SEO Specialist?

I consulenti SEO sono figure molto ricercate siccome possono realmente incidere sulla capacità di un sito web di generare profitto e sulla visibilità di un brand online.

Essendo così preziosi, i professionisti con un’esperienza tra i 5 e i 10 anni possono ottenere una retribuzione annua che va dai 35.000 ai 60.000 euro, per arrivare fino a 80.000 anni nel caso dei SEO con esperienza ultradecennale assunti nelle aziende di grandi dimensioni.

Dove studiare per diventare SEO Specialist?

Esistono molti corsi online finalizzati a fornire le conoscenze necessarie a intraprendere la carriera da SEO.

Tra i più rinomati vi sono DeepSeo, Studio Samo, SeoProf e Master SEO Training, oltre a corsi vari presenti in piattaforme come Life Learning e Udemy.

Tra i libri sulla SEO in italiano vi sono “SEO e SEM” di Marco Maltraversi, “Manuale di SEO Gardening” di Francesco Margherita, “Seo Audit Avanzato” di Giovanni Sacheli, “Keyword Research Avanzata” di Alvise Canal, “SEO Power” di Giorgio Taverniti.

Ma non pensare che basti seguire un unico corso o leggere un paio di libri per padroneggiare tutte le sfumature della professione! Occorre sì studiare sui libri, ma anche mettersi in pratica, “sporcarsi le mani”, oltre a seguire costantemente gli sviluppi della materia per assicurarsi che le proprie conoscenze non diventino obsolete.

Tieni presente che ogni giorno vi sono molteplici aggiornamenti degli algoritmi di Google oltre ad update consistenti con periodicità mensile che rischiano di cambiare il posizionamento dei siti anche sensibilmente.

Un consulente SEO deve formarsi continuamente per restare aggiornato sugli sviluppi della disciplina. Le novità in ambito Google e digital marketing si susseguono giorno per giorno e un consulente che vuole restare formato deve continuare a studiare le novità del settore attraverso:

annunci dei canali ufficiali di Google (blog, Twitter e canale Youtube)

blog e forum del settore

confronto con gli esperti per scambiarsi conoscenze e metodi di lavoro

Oltre alla formazione teorica attraverso corsi e libri è fondamentale sperimentare prima su progetti in proprio e poi su lavori sempre più impegnativi. La SEO è una disciplina che porta a confrontarsi con innumerevoli casistiche e di maturare competenze pratiche in relazione ai casi che ci si ritrova ad affrontare. Uno stage presso una web agency è un’opportunità che permette di accorciare i tempi di formazione e di ampliare le proprie conoscenze pratiche.

Ben venga lo studio sui libri così come il lavoro sul campo!