Al CV perfetto ci pensa Zety

Il Curriculum Vitae è il primo biglietto da visita che facciamo quando ci candidiamo per l’annuncio di lavoro dei nostri sogni. Questo documento ci deve rappresentare al meglio e deve descrivere di noi e delle nostre esperienze lavorative. Ed è in assoluto il primo passo per cercare o cambiare lavoro.

Come sappiamo, ci possono essere diverse tipologie di curriculum vitae:

quello europeo, detto anche europass

cv più creativi senza un formato standard

E proprio quando si sta per redigere un curriculum da zero che si possono riscontrare dei problemi: ad esempio è lecito chiedersi: quanto ci possiamo spingere con la creatività? Quanto spazio bisogna dare ai vari aspetti personali, lavorativi, skill, etc.?

Scegliere la struttura del proprio CV non è cosa di poco conto, ecco perché vi consigliamo di creare entrambe le due tipologie di Curricula elencate sopra. Questo perché molte aziende prediloggono il cv europass, altre probabilmente apprezzano un CV più particolare.

Zety. Il servizio online facile per creare il tuo CV

Presentare un CV che sia funzionale ma anche esteticamente gradevole è davvero molto importante in considerazione del fatto che più del 75% dei curricula viene scartata durante la prima selezione. Ma niente panico! Fortunatamente online troviamo Zety, un servizio sicuro, facile da usare e dai risultati professionali.

Con Zety è possibile modificare un cv già esistente, perfezionandolo e migliorarandolo grazie ai suggerrimenti della piattaforma, oppure è possibile scrivere un curriculum da zero scegliendo tra i 21 modelli presenti.

Ma non solo. Zety ti aiuta a redigere una lettera di presentazione: ti fornisce degli esempi, ti offre degli spunti e delle ottimizzazioni.

Grazie ai consigli che trovi nella sezione “Carriera”, è possibile inoltre, prepararsi ai colloqui, simulare i dialoghi tra te e le HR. Troverai infatti, una serie di domande e consiglio per non arrivare impreparato al colloquio!

Entrare nel mondo del lavoro è molto più facile con un curriculum vitae accattivante e soprattutto Con Zety si impiegano pochi minuti per avere un risultato ottimale.

Se stai cercando lavoro o vuoi aggiornare il tuo curriculum, questa piattaforma potrebbe essere la soluzione ideale per te!