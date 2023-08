A Cosenza il via al corso di Laurea in Medicina

Per l’Università della Calabria, un nuovo successo perché arriva nell’Ateneo cosentino il corso di Laurea in Medicina. Il nuovo corso di laurea dal nome completo: Medicina e chirurgia Tecnologie digitali è già disponibile dall’imminente anno accademico 2023/24.

ll ministero dell’Università e della ricerca -MUR- ha messo il sigillo finale alla procedura necessaria per l’accreditamento del Corso di studio a ciclo unico nell’ateneo di Arcavacata di Rende. Il percorso è articolato in sei anni, al termine dei quali si consegue la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Tecnologie Digitali. Le lezioni e gli esami si terranno al Polifunzionale dell’Unical, mentre i tirocini si svolgeranno principalmente nell’Azienda ospedaliera di Cosenza, avvalendosi anche delle strutture sanitarie dell’Asp della provincia, e nell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il corso di laurea in Medicina e chirurgia TD

Il corso è magistrale a ciclo unico della durata di 6 anni e permette di conseguire il doppio titolo con la laurea triennale in Ingegneria informatica, curriculum bioinformatico, in quanto nel piano formativo sono presenti 180 cfu equivalenti e basta aggiungere 27 cfu per avere la doppia laurea, sia in contemporanea che post lauream.

Per conseguire l’accesso al corso di Laurea proposto dall’Unical è necessario sostenere e superare la prova d’ammissione nazionale al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. È possibile allenarsi ai test di ammissione con i nostri test.

Insegnamenti

1 anno (2023/2024)

MATEMATICA E STATISTICA PER LA MEDICINA

CHIMICA E FISICA GENERALE ED APPLICATA ALLA MEDICINA

BIOLOGIA CELLULARE, COMPUTAZIONALE E GESTIONE BANCHE DATI TISSUTALI

ANATOMIA UMANA

BIOCHIMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE

INFORMATICA E ELEMENTI DI INFORMATICA MEDICA

TIROCINIO I ANNO

2 anno (2024/2025)

TIROCINIO II ANNO

ARCHITETTURE DI CALCOLO E SISTEMI OPERATIVI

SISTEMI INFORMATIVI MEDICI E BIOINFORMATICA

COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE

NETWORK FUNZIONALI DEI SEGNALI MOLECOLARI IN FISIOLOGIA

TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE- A scelta dello studente

METODI OMICI PER LO STUDIO E LA DIAGNOSI PERSONALIZZATA DELLE PATOLOGIE

GENOMICA STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI E DEI MICRORGANISMI PATOGENI

TIROCINIO II ANNO II SEMESTRE

BASI MOLECOLARI DELLE PATOLOGIE

3 anno (2025/2026)

PATOLOGIA GENERALE, IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA

DATA MINING E BIOIMMAGINI

MANAGEMENT SANITARIO

TIROCINIO III ANNO I SEMESTRE

FENOMENI DI TRASPORTO IN MEDICINA E BIOLOGIA

BIOCOMPATIBILITA’ E BIOMATERIALI

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E MACHINE LEARNING

ANATOMIA PATOLOGICA

TIROCINIO III ANNO II SEMESTRE

4 anno (2026/2027)

DRUG DESIGN, GESTIONE DI SISTEMI DI FARMACOVIGILANZA ED EPIDEMIOLOGIA

C.I. DI MALATTIE CARDIACHE E RESPIRATORIE

TIROCINIO IV ANNO I SEMESTRE

ELEMENTI DI ELETTROMAGNETISMO E TEORIA DEI CIRCUITI

C.I. DI METODOLOGIA CLINICA

C.I. DI MALATTIE METABOLICHE, DELL’APPARATO GASTROENTERICO E MALATTIE INFETTIVE

TIROCINIO IV ANNO II SEMESTRE

OTORINO, ODONTOIATRIA ED OCULISTICA

C.I. DI ONCOLOGIA, MALATTIE DEL SANGUE E CURE PALLIATIVE

5 anno (2027/2028)

ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E RIABILITAZIONE

C.I. DELL’APPARATO NEFRO-URINARIO

NEUROLOGIA NEUROCHIRURGIA E RIABILITAZIONE

TIROCINIO V ANNO I SEMESTRE

TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO DI AREA MEDICA

ELETTRONICA E SENSORISTICA

DERMATOLOGIA, ALLERGOLOGIA E CHIRURGIA PLASTICA

PEDIATRIA E CHIRURGIA PEDIATRICA, GINECOLOGIA E OSTETRICIA

TELEMEDICINA E ROBOTICA MEDICA

TIROCINIO V ANNO

6 anno (2028/2029)

TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO DI AREA CHIRURGICA

MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO

CLINICA MEDICA

TIROCINIO VI ANNO I SEMESTRE

CLINICA CHIRURGICA

TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO PRESSO IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

RADIOLOGIA

TIROCINIO VI ANNO

C.I. EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE E TERAPIA DEL DOLORE

PROVA FINALE