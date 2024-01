Test Medicina 2024. Cosa cambia?

I test di Medicina previsti per febbraio 2024, sono stati posticipati. Non si faranno più a febbraio come il MUR aveva comunicato, ma slittano ai mesi primaverili. Le date ufficiali ancora non sono state comunicate ma il Ministero ha annunciato alcune novità che di certo giovano alle asperiranti matricole. Tra queste troviamo una banca dati più vasta e una novità riguardo l’equalizzazione del pubteggio.

Le novità del Test Di Medicina 2024

Le domande di partecipazione deve essere svolta su CISIA, che già dallo scorso anno accademico era stato scelto come portale per i test di ammissione. La novità principale consiste che le domande del test saranno pescate da una banca dati pubblica. Questo significa che gli studenti si potranno esercitare su questi quesiti con la possibilità di trovarli anche nel test ufficiale.

La struttura del test rimane la medesima dell’anno precedente quindi 50 quesiti così suddivisi:

7 quiz di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi – 15 minuti;

15 quiz di biologia – 25 minuti;

15 quiz di chimica e fisica – 25 minuti;

13 quiz di matematica e ragionamento – 25 minuti.

Il test medicina 2024 durerà 90 minuti.

Il punteggio equalizzato

Come si calcola il voto del test? Il punteggio che viene assegnato al partecipante, detto punteggio equalizzato, è quello preso in considerazione per la graduatoria del Tolc. Il punteggio equalizzato si ottiene sommando il punteggio non equalizzato, ottenuto dal candidato in base alle risposte, insieme al coefficiente di equalizzazione della prova, un numero che misura la difficoltà del test.

Questa tipologia di punteggio tiene conto non solo del punteggio del singolo candidato ma il punteggio del singolo rispetto al contesto generale. Qui per avere più informazioni in merito.

Se ancora non sono note le date dei test degli Atenei Statali, quelle degli Atenei Privati sono:

Test medicina Humanitas 2024 : 2 febbraio e 8 marzo;

: 2 febbraio e 8 marzo; Test medicina Unicamillus 2024 : 9 e 16 febbraio;

: 9 e 16 febbraio; Test medicina Cattolica in inglese : 18 marzo;

: 18 marzo; Test medicina Cattolica in italiano : dal 29 febbraio al 2 marzo 2024; dal 18 al 20 aprile 2024;

: dal 29 febbraio al 2 marzo 2024; dal 18 al 20 aprile 2024; Test medicina Università Vita-Salute San Raffaele: 23 e 24 febbraio 2024, 22 e 23 marzo 2024.

Ti ricordiamo che in attesa del Tolc Med puoi allenarti con i nostri test di ammissione.