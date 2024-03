LABA- Libera accademia di Rimini

LABA è la libera accademia di belle arti di Rimini è un’accademia riconosciuta dal riconoscimento del Consiglio Nazionale Alta Formazione Artistica e del Consiglio Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (D.M. 278/2017).

Con sede a Rimini dalla sua fondazione nel 2001 e una nuova sede a Brescia dal 2017. LABA conta tre sedi situate nel centro storico della città di Rimini: il laboratorio di Modellistica Grafica, il laboratorio di Fotografia con sala di posa, laboratorio di sviluppo e post-produzione e sala per lezioni teoriche.

Grazie ai pareri positivi e i riscontri positivi è autorizzata all’attivazione dei Corsi Triennali in Fashion Design, Graphic Design, Design e Fotografia ed al rilascio dei relativi Diplomi Accademici di Primo Livello (D.M. 278/2017).

I corsi di LABA

Fashion Design

Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare professionalità di alto livello specialisti nella progettazione di tutto ciò che “arreda” il corpo, dall’ideazione allo studio dei materiali fino alla realizzazione dei prototipi. Ampio spazio verrà dedicato alla comunicazione ed al marketing contemporaneo. Tra le materie di studio troviamo: storia dell’arte moderna, teoria dell’arte moderna, teoria della percezione, estetica, modellistica, etc.

Oltre alla triennale è possibile proseguire con il bienni specialistico in Fashion Design.

Graphic Design Multimedia

Il percorso formativo offre una formazione completa nel campo del design visivo, combinando competenze creative e tecniche con l’utilizzo di strumenti digitali e tecnologie multimediali. Gli studenti acquisiranno conoscenze fondamentali nel design grafico, impareranno a creare layout stampati, grafica per il web e i social media. Tra le materie di studio ci sono: storia dell’arte moderna, teoria e metodo dei mass media, marketing e management, e altri.

Design

Il corso mira sulla creazione di oggetti ed alla progettazione di strutture complesse come l’allestimento di spazi espositivi e l’arredamento di interni. Gli studenti potranno avvalersi di attrezzati laboratori e delle più moderne tecnologie informatiche tra programmi e stampa 3D.

Fotografia

Il percorso formativo della durata di tre anni, tratta tutti gli aspetti della fotografia professionale, toccando ambiti professionali della fotografia da studio e all’aperto, affrontando stili fotografici professionali come la fotografia di moda, di pubblicità, di beni culturali e tante altre ancora.

Cinema Fotografia Audiovisivo

Obiettivo del corso accademico è quello di fornire una preparazione creativa, teorica, metodologica, progettuale e tecnica per la realizzazione di opere nel campo della cinematografia e del digitale. Fornire gli strumenti per potersi affacciare ed interagire con il mondo del cinema, della televisione, della comunicazione multimediale nei vari settori creativi, dalla pubblicità, al fashion, al design, al montaggio filmico, alla produzione di filmati proponendosi sul mercato come esperti creativi, autori, sceneggiatori, registi, fotografi di scena, scenografi, tecnici dell’animazione pubblicitaria.

Eventi

Da segnalare la Biennale Disegno Rimini “Ritorno al viaggio” 20 aprile – 28 luglio 2024, dal titolo “Ritorno al Viaggio, dal Grand Tour alla fantascienza” le mostre saranno dislocate nelle diverse sedi istituzionali: Museo della Città, Biblioteca Gambalunga, Palazzo del Fulgor e Castel Sismondo. In totale saranno 12 le mostre in contemporanea ad esporre 1000 disegni che provengono da musei nazionali ed esteri.