Bonus Natale 2024: Guida Completa all’Erogazione dei 100 Euro

Il Consiglio dei Ministri (CDM) ha recentemente approvato un nuovo decreto che allarga la platea dei beneficiari del Bonus Natale 2024. Il bonus prevede un’indennità di 100 euro, erogata ai lavoratori con la tredicesima mensilità. Questa misura, che venne introdotta con il Decreto Omnibus 2024, ha lo scopo di offrire un supporto a tutti i dipendenti con redditi medio-bassi.

Se sei interessato a ricevere il Bonus Natale 2024, in questo articolo ti spiegheremo tutte le informazioni, requisiti e modalità di erogazione per richiederlo.

Cos’è il Bonus Natale 2024 e quali requisiti sono necessari per riceverlo?

Il Bonus Natale 2024 consiste in un’indennità una tantum di 100 euro ed è destinata a tutti i lavoratori che rispettano determinate caratteristiche reddituali e familiari. Il bonus viene assegnato con la tredicesima mensilità, che generalmente viene accreditata nel mese di dicembre.

Per beneficiare del bonus, tutti gli interessati dovranno soddisfare tali requisiti:

Il reddito annuale del 2024 non deve superare i 28.000 euro.

Il lavoratore deve avere un coniuge non legalmente separato ed almeno un figlio a proprio carico.

L’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro deve essere superiore alle detrazioni per lavoro da dipendente.

Come richiedere il Bonus Natale 2024

Per richiedere il bonus i lavoratori potranno fare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro, che avrà la funzione di sostituto d’imposta. Se il lavoratore rispetta ogni requisito, il datore di lavoro assegnerà il Bonus Natale 2024 insieme alla tredicesima mensilità.

Nella richiesta da inoltrare per la ricezione del bonus, il lavoratore dovrà consegnare un’autocertificazione dove si dichiara l’effettivo reddito annuale e familiare, fornendo anche i codici fiscali del coniuge e del figlio a carico.

Una volta che il datore eroga il bonus, potrà recuperare l’intera somma tramite una compensazione, come previsto dall’art.17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Le novità introdotte dal Decreto

Sebbene al momento non siano disponibili informazioni dettagliate sulla modifica del Decreto, è probabile che i requisiti per il Bonus Natale 2024 siano cambiati per consentire la ricezione dell’incentivo a più famiglie bisognose, che comunque non rispetterebbe i requisiti sopraelencati. Per esempio, vi è la possibilità che la prerogativa di avere un coniuge a carico venga eliminata, consentendo anche ai lavoratori single con figli a carico di ricevere il bonus.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.19/E del 10 ottobre 2024, ha messo a disposizione chiarimenti riguardo il Bonus Natale 2024, specificando tutte le modalità di applicazione della normativa.

Nella circolare l’Agenzia delle Entrate specifica che:

Con la voce Coniuge a Carico si intende un coniuge che percepisce un reddito non superiore a 2.840,51 euro nell’intero anno solare del 2024.

Per Figlio a Carico si intende un figlio di età inferiore a 24 anni che abbia un reddito inferiore a 4.000 euro nell’anno corrente.

La richiesta va presentata in forma scritta direttamente al datore di lavoro, utilizzando il modello specifico messo a disposizione.

Il Bonus Natale 2024 deve essere erogato, dal datore di lavoro, entro la fine del 2024.

Sostegno economico per Natale

Il Bonus Natale 2024 rappresenta un importante supporto per tutti i lavoratori con reddito medio-basso. Grazie alle novità introdotte, si allarga notevolmente il numero di beneficiari, che potranno godere di un importante aiuto in uno dei mesi, che statisticamente, si spende di più.

Se pensi di far parte di questa categoria e rispettare tutti i requisiti necessari, allora è bene che ti inizi ad adoperare, hai tempo fino alle ore 12:00 del 22 novembre per inoltrare la richiesta!

