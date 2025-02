San Valentino. Le origini della festa degli innamorati

Il giorno di San Valentino è conosciuto e celebrato da tutto il mondo il 14 febbraio. Milioni di persone, in questo giorno, celebrano questa festività scambiandosi regali, fiori e biglietti d’amore. Ma da dove deriva questa festività? Perché San Valentino è il giorno degli innamorati…?

La vera storia di ha origini remote che risalgono a leggende cristiane e antichi riti pagani. In questo articolo andremo a capire come nasce questa festività, la vita del santo che le ha dato il nome e le tradizioni legate a questo speciale giorno.

Chi era San Valentino?

San Valentino è una figura storica avvolta nel mistero. Secondo la tradizione cristiana, Valentino era un vescovo nato a Interamna Nahars, l’odierna Terni, nel 176 d.C. e morto a Roma il 14 febbraio 273 d.C. Martire e santo, Valentino è noto per la sua profonda fede e per il suo impegno nel diffondere il Cristianesimo in un’epoca in cui i cristiani erano perseguitati dall’Impero Romano.

La storia della sua vita è legata a quella di due imperatori, Claudio II il Gotico e Aureliano. Tutto iniziò quando Valentino si recò a Roma per predicare il Vangelo, cercando di convertire più pagani possibile. Ma l’imperatore Claudio II, irritato dal suo comportamento, decise di farlo imprigionare, forzandolo in seguito a rinnegare pubblicamente ciò che stava predicando. Valentino, uomo fortemente Cristiano, rifiutò di rinunciare alla propria fede e così venne condannato a morte. La leggenda narra che venne decapitato dal soldato Furius Placidus il 14 febbraio 273 a.C. a Roma e in un secondo momento sepolto a Terni.

Ma cosa c’entra tutto questo con l’amore?

Come nasce San Valentino? Le origini tra amore e leggende

Esistono diverse storie che legano San Valentino all’amore. Molte derivano da credenze cristiane, altre da leggende pagane.. tra le più famose troviamo:

La riconciliazione degli innamorati: Secondo questa leggenda San Valentino, mentre era nei pressi del suo giardino, vide una coppia di giovani litigare. Così, per farli smettere, si avvicinò loro porgendogli una rosa e chiedendo a entrambe di tenere questo fiore tra le mani. Questo gesto simbolico spinse i due innamorati a riconciliarsi e dall’ora San Valentino venne visto come un mediatore dell’amore. I piccioncini: In un’altra versione, San Valentino avrebbe fatto volare due piccioni intorno a una coppia che stava litigando. Il comportamento affettuoso dei due piccinoni convinse la coppia a fare pace. Da questa storia deriva anche l’espressione “piccioncini”. Il matrimonio tra Serapia e Sabino: Un’altra tradizione narra che San Valentino celebrò l’unione in matrimonio tra Serapia, una giovane gravemente malata, e Sabino, un centurione romano. Tuttavia, i genitori di Serapia si opponevano totalmente a questa scelta, in quanto Sabino era di religione pagana. Così Valentino, con la sua carica di vescovo, decise di battezzare il giovane e di benedire la loro unione sul letto di morte della ragazza. Per questo motivo venne considerato il protettore dei matrimoni.

Perché si festeggia il 14 febbraio

La festa venne istituita nel 496 d.C. da Papa Gelasio I, che scelse di sostituire la celebrazione pagana della Lupercalia.

La Lupercalia era un’antica festività pagana dedicata al dio Fauno (Luperco), protettore dei pastori e del bestiame. Per celebrare questo giorno, i sacerdoti sacrificavano animali e lasciavano correre le donne per strada colpendole con strisce di pelli, gesto che si credeva portasse alla fertilità. La chiesa, per porre fine a questi riti barbarci, trasformò il 14 febbraio in San Valentino, un giorno in cui si celebra l’amore e il matrimonio cristiano.

Troviamo un ulteriore legame tra San Valentino e l’amore nel Medioevo, quando iniziò a diffondersi la cultura dell’amor cortese. Geoffrey Chaucer, famoso poeta inglese del XIV secolo, contribuì alla diffusione della festa degli innamorati grazie alla sua poesia “Parlamento degli Uccelli”. L’opera collegava il giorno di San Valentino all’accoppiamento degli uccelli, che si pensava avvenisse a metà febbraio.

San Valentino oggi, tra amore e consumismo

Al giorno d’oggi, San Valentino ha acquisito un marcato carattere commerciale. Oggi, oltre ad essere una giornata speciale per le coppie e gli innamorati, è una grande occasione per l’industria di commercio. Secondo le stime, solamente negli Stati Uniti vengono spesi oltre 20 miliardi di dollari tra fiori, cioccolatini, gioielli e indumenti vari. Anche in italia San Valentino è uno dei giorni più redditizi per i ristoranti e negozi.

Nonostante ciò, molte persone continuano a festeggiare questo giorno in modo più intimo e personale, conferendo il vero significato di questo giorno.

E tu, come festeggerai questo giorno speciale? Lascia un commento.