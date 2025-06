Percorsi abilitanti docenti: iscriviti entro il 30 giugno

Sei già un insegnante o aspiri a diventarlo in più classi? Questo è il momento giusto per fare un passo avanti. Con l’introduzione dei percorsi abilitanti docenti da 30 CFU, hai la possibilità concreta di ottenere una seconda abilitazione senza ripartire da zero, valorizzando le competenze che hai. Se sei abilitato o specializzato sul sostegno, questa è l’occasione ideale per ampliare le tue opportunità nel mondo della scuola.

Per accompagnarti in questo percorso, Universita.it offre un servizio gratuito di orientamento e supporto personalizzato, accompagnandoti nella scelta del percorso più adatto, nella verifica dei requisiti e nella corretta compilazione della domanda.

Ma attenzione: le iscrizioni chiudono il 30 giugno 2025.

Che cosa sono i percorsi abilitanti docenti da 30 CFU e chi può accedervi?

I percorsi abilitanti docenti da 30 CFU sono corsi universitari istituiti ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 e destinati a chi ha già un’abilitazione su una classe di concorso o una specializzazione sul sostegno.

A differenza dei percorsi da 60 CFU, destinati a chi entra per la prima volta nel mondo dell’insegnamento, i 30 CFU sono pensati per professionisti già formati. Questi percorsi si concentrano su contenuti didattici avanzati, metodologie, tecnologie per l’insegnamento e progettazione disciplinare.

Requisiti, titoli esteri e obblighi di frequenza

Per poter accedere ai percorsi è necessario:

essere in possesso di un’abilitazione all’insegnamento (in qualsiasi grado o classe), oppure di una specializzazione per il sostegno

avere un titolo di studio idoneo per le classi di concorso che si intende conseguire

presentare la domanda di ammissione entro la scadenza del 30 giugno 2025

Sono ammessi anche i candidati con titoli conseguiti all’estero, purché abbiano già presentato richiesta di riconoscimento al Ministero.

I percorsi prevedono la frequenza obbligatoria, secondo le modalità previste dalla normativa che prevedono la parte delle lezioni online in modalità sincrona e una prova finale in presenza.

Due università per il tuo percorso di abilitazione docenti

I percorsi sono erogati da due atenei autorizzati e accreditati dal MUR: eCampus e Link Campus University. Entrambi offrono percorsi strutturati, riconosciuti e validi per concorsi e GPS, ma con alcune differenze utili da conoscere.

eCampus:

Ampia copertura territoriale con oltre 60 sedi in tutta Italia, da Milano a Palermo

Offerta formativa molto ampia, con classi di concorso letterarie, scientifiche, artistiche, tecnologiche e linguistiche

Collaborazioni con istituti specializzati (es. Accademie Belle Arti Sanremo) per classi tecnico-artistiche

Lezioni online nei weekend, con controllo della presenza e prove finali in sede

Link Campus University:

Presente a Roma, Napoli, Catania e Città di Castello

Attiva anche classi di concorso tecniche e laboratoriali in convenzione con AANT

Modalità flessibile, didattica sincrona online anche durante la settimana

Percorsi pensati per chi vuole abilitarsi anche in settori creativi e professionali

Una seconda abilitazione: vantaggi reali per il tuo futuro

Chi lavora nella scuola sa bene che a volte basta un’abilitazione in più per essere chiamati prima, restare in graduatoria o non perdere un’occasione che capita una sola volta. Avere più abilitazioni non significa solo allargare il proprio raggio d’azione, ma aumentare concretamente le possibilità di lavorare. È spesso la differenza tra ottenere una supplenza annuale o restare in attesa di una chiamata che non arriva mai.

Con la seconda abilitazione potrai:

iscriverti in più fasce GPS e migliorare il punteggio

ottenere supplenze anche su materie affini o in province diverse

candidarti per concorsi ordinari in altre classi, senza ricominciare da capo

puoi offrire alle scuole maggiore flessibilità, continuità e copertura, diventando una risorsa preziosa su più fronti

E se già insegni, allora puoi rafforzare la tua posizione professionale in vista di futuri aggiornamenti normativi o riforme di reclutamento.

Per esempio, un docente abilitato in Lettere può, con il percorso da 30 CFU in “Discipline letterarie, latino e greco”, ottenere una seconda abilitazione e accedere anche ai licei. Questo significa più possibilità di supplenze, maggiore stabilità e continuità lavorativa.

Universita.it ti guida passo dopo passo

La procedura d’iscrizione può sembrare semplice ma, tra autocertificazioni, documentazioni da firmare, classi da selezionare e bandi da interpretare è facile commettere errori o perdere tempo prezioso.

Per questo Universita.it offre un servizio gratuito di consulenza personalizzata, che ti aiuterà a:

verificare la tua situazione e i requisiti reali

aiutarti a scegliere l’università giusta in base al corso e alla classe di concorso che intendi conseguire

compilare correttamente la domanda

seguirti fino all’iscrizione e offrirti supporto quando necessario

Ti basterà compilare il modulo di contatto e un nostro consulente di ricontatterà per verificare la tua classe di concorso, analizzare il percorso più adatto e aiutarti a concludere la procedura nei tempi previsti.

Ricorda che il termine ultimo per iscriversi è lunedì 30 giugno 2025. Non aspettare l’ultimo momento, ogni giorno può fare la differenza!

Richiedi subito la tua consulenza gratuita e fai il primo passo verso la tua nuova abilitazione.