Materie semestre Medicina 2025, ecco il programma ufficiale

Il nuovo semestre filtro per l’accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria è ufficialmente realtà. Dopo l’abolizione del tradizionale test di ammissione, il sistema introdotto dal Ministero si basa su un percorso di valutazione più ampio, che mette al centro la didattica e i risultati ottenuti. Ma cosa si studia realmente? Quali sono le materie del semestre di Medicina e in che modo bisogna prepararsi per affrontare questo nuovo modello selettivo?

Struttura e tempistica delle nuove prove

Durante il semestre filtro, gli studenti dovranno affrontare tre esami distinti, uno per ciascuna disciplina.

Ogni esame prevede:

15 domande a risposta multipla

16 domande a completamento

45 minuti per completare la prova

15 minuti di pausa tra le prove

Il totale delle domande da affrontare a fine semestre è di 93, distribuite equamente tra le tre materie. Questo format è stato pensato per valutare conoscenze teoriche e capacità logiche, in linea con il nuovo approccio orientato al merito.

Per comprendere meglio l’impatto di questo cambiamento puoi consultare la nostra guida sulla riforma dell’accesso a Medicina.

Chimica e propedeutica biochimica, i fondamenti della medicina

Tra le materie del semestre di Medicina, Chimica rappresenta un pilastro essenziale. Il corso fornisce le basi teoriche per comprendere i processi biochimici fondamentali alla vita e alle patologie. Gli argomenti spaziano dalla struttura dell’atomo ai legami chimici, passando per la termodinamica, pH e reazioni redox.

Particolare attenzione viene data alla chimica organica e alle biomolecole (proteine, lipidi, carboidrati e acidi nucleici). Queste conoscenze saranno fondamentali anche nei successivi anni di studio, specialmente nelle discipline di biochimica clinica e farmacologia.

Il corso è articolato in otto unità didattiche, ciascuna delle quali contribuisce con 0,5 o 1 CFU al totale complessivo.

Biologia, DNA e comunicazione cellulare

La seconda delle materie del semestre di Medicina è Biologia, materia cardine della formazione medica. L’obiettivo è far acquisire agli studenti una comprensione avanzata dell’organizzazione molecolare della vita, delle funzioni cellulari e dei meccanismi genetici.

Il programma include:

struttura e funzione del DNA

replicazione, trascrizione e traduzione

epigenetica e mutazioni

organelli cellulari e ciclo cellulare

segnalazione cellulare e interazione con l’ambiente

Anche queste competenze apprese saranno fondamentali per affrontare discipline future come genetica medica, patologia molecolare e oncologia.

Fisica, applicazioni biomediche e analisi dei fenomeni naturali

Fisica chiude il trittico delle materie del semestre di Medicina, con un corso dedicato alla comprensione dei principi fisici applicati alla biologia e alla medicina. Si tratta di un’area spesso sottovalutata, ma cruciale per lo studio di diagnostica per immagini, biofisica e tecnologia medicale.

Le sette unità didattiche comprendono:

Metodi scientifici e modelli fisici

Meccanica e dinamica dei corpi

Fluidi e pressione

Onde e acustica

Termodinamica

Elettricità e magnetismo

Radiazioni e spettro elettromagnetico

Le domande d’esame verteranno su questi argomenti, con l’obiettivo di verificare l’approccio analitico e la capacità di applicare concetti teorici a contesti pratici.

Il semestre filtro come fase selettiva

Con l’introduzione del semestre filtro, lo scenario dell’accesso a Medicina cambia in modo radicale. Il nuovo percorso sostituisce il test a crocette con una valutazione su base accademica, fondata su insegnamento, frequenza e rendimento. Chi supera i tre esami potrà accedere al secondo semestre, mentre chi non raggiunge gli obiettivi potrà sfruttare i crediti maturati per i corsi affini.

Per tutti i dettagli sulla procedura, è disponibile la nostra guida all’iscrizione a Medicina 2025/26, che illustra scadenze, obiettivi e percorsi alternativi.

Come affrontare le materie del semestre di Medicina

Prepararsi adeguatamente alle materie del semestre di Medicina significa sviluppare un metodo di studio efficace e focalizzato.

Ecco alcuni dei nostri consigli utili:

Ripassare i programmi ministeriali del liceo

Esercitarsi con i quiz e simulazioni a risposta multipla e a completamento

Approfondire i collegamenti tra teoria e applicazione clinica

Scarica la nostra guida gratuita Studia con Metodo

Chi si sta orientando verso questa facoltà può anche leggere il nostro approfondimento su come cambia la didattica con l’accesso libero, per capire meglio cosa aspettarsi dai primi mesi di università.