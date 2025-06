Voto Maturità 2025, cosa cambia quest’anno? 

L’Esame di Stato rappresenta la conclusione di un intero percorso scolastico, ma anche l’inizio di una nuova fase. E capire come calcolare il voto di Maturità è fondamentale per affrontare con lucidità gli ultimi mesi di scuola e prepararsi in modo strategico. Nel 2025, il meccanismo di calcolo rimane simile agli anni passati, ma con alcune importanti novità, soprattutto per quanto riguarda il voto in condotta e l’eventuale bonus finale.

Com’è strutturato il voto di Maturità?

Il voto dell’Esame di Stato è espresso in centesimi e si ottiene sommando:

Crediti scolastici del triennio (max 40 punti)

Punteggio delle prove d’esame (max 60 punti) prima prova scritta (20 punti) seconda prova scritta (20 punti) colloquio orale (20 punti)



Il punteggio minimo per superare l’esame è di 60/100, mentre il massimo raggiungibile è, come sempre, di 100/100. È prevista anche la possibilità di ottenere la lode, ma solo in presenza di condizioni molto specifiche.

Come si calcolano i crediti scolastici

I crediti si accumulano nel triennio e sono legati alla media scolastica annuale. Ogni anno ha un peso diverso:

Terzo anno: fino a 12 punti

Quarto anno: fino a 13 punti

Quinto anno: fino a 15 punti

La somma dei crediti ottenuti nei tre anni può quindi arrivare a un massimo di 40 punti. Vuoi un consiglio? Non trascurare mai il rendimento durante l’anno, perché i crediti non si vedono, ma pesano.

Le prove dell’esame: scritti, orale e voto Maturità finale

Ognuna delle tre prove ha un valore di massimo 20 punti.

La prima prova valuta le competenze linguistiche e argomentative in italiano

valuta le competenze linguistiche e argomentative in italiano La seconda prova cambia in base all’indirizzo di studi e serve a testare la preparazione nella disciplina principale

cambia in base all’indirizzo di studi e serve a testare la preparazione nella disciplina principale Il colloquio orale va oltre la ripetizione e punta a valutare le connessioni, il pensiero critico, l’esperienza PCTO e, se previsto, anche l’educazione civica.

Se per esempio hai ottenuto:

36 crediti scolastici

18 alla prima prova

16 alla seconda

17 all’orale

Totale prove = 51. Totale finale = 36 + 51 = 87/100

Novità Maturità 2025: condotta sotto osservazione e bonus mirati

Una delle principali novità della Maturità 2025 è legata al voto in condotta. Con l’entrata in vigore della Legge 150/2024, il comportamento degli studenti incide concretamente sull’ammissione all’Esame di Stato.

Chi prende meno di 6/10 in condotta NON può sostenere l’esame di Maturità

in condotta può sostenere l’esame di Maturità Chi prende esattamento 6/10 dovrà svolgere un elaborato obbligatorio sulla cittadinanza attiva e solidale, da discutere durante l’esame orale

L’argomento dell’elaborato sarà scelto direttamente dal consiglio di classe e comunicato tramite registro elettronico entro il giorno successivo allo scrutinio finale. Questa misura è stata introdotta per valorizzare l’educazione civica e la responsabilità personale all’interno del percorso scolastico.

Quanto conta il voto di Maturità dopo il diploma?

Dipende. In Italia, il voto di maturità non è rilevante per l’accesso all’università. I test d’ingresso ai corsi a numero chiuso, come per esempio Medicina, non tengono conto del punteggio finale del diploma.

Tuttavia il discorso cambia in determinati casi:

Iscrizione a università estere : molti atenei europei ed extra-europei utilizzano il voto di maturità come criterio di selezione. Più è alto e più aumenta la possibilità di essere ammessi.

: molti atenei europei ed extra-europei utilizzano il voto di maturità come criterio di selezione. Più è alto e più aumenta la possibilità di essere ammessi. Concorsi pubblici : alcuni concorsi assegnano punteggi aggiuntivi ai diplomati con voti superiori all’80 o 90. In rari casi esistono le soglie minime di accessibilità.

: alcuni concorsi assegnano punteggi aggiuntivi ai diplomati con voti superiori all’80 o 90. In rari casi esistono le soglie minime di accessibilità. Inserimento nel mondo del lavoro : alcune aziende, specialmente quelle con criteri standardizzati (es. Poste Italiane), richiedono un voto minimo di diploma per accedere alla selezione. Ma, in generale, il voto pesa meno dell’esperienza e delle competenze pratiche.

: alcune aziende, specialmente quelle con criteri standardizzati (es. Poste Italiane), richiedono un voto minimo di diploma per accedere alla selezione. Ma, in generale, il voto pesa meno dell’esperienza e delle competenze pratiche. Borse di studio universitarie: molte università italiane offrono esenzioni parziali o totali dalle tasse universitarie a chi ha preso 100 e lode, oppure almeno 95/100.

I premi per chi prende 100 e lode

Gli studenti che ottengono la lode senza bonus vengono subito segnalati al Ministero dell’Istruzione, che assegna un premio economico (variabile a seconda delle risorse disponibili). Ogni scuola comunica il numero di studenti con lode e riceve la cifra corrispondente da distribuire.

In più, chi prende 100 e lode può anche:

Iscriversi all’ Albo Nazionale delle Eccellenze

Accedere a bandi di borse di studio riservate

di studio riservate Ricevere agevolazioni nelle università più prestigiose

Affronta l’esame con consapevolezza

Il voto della Maturità è il risultato di anni di studio, ma non è l’unico indicatore del valore di uno studente. Tuttavia, conoscere come viene calcolato, quali elementi incidono e quali sono le novità per il 2025, può fare la differenza.

Che tu voglia diplomarti con il massimo dei voti e aspirare alla lode o semplicemente chiudere al meglio il tuo percorso scolastico, allora comprendere i meccanismi di valutazione è il primo passo per vivere l’Esame di Stato con maggiore serenità e fiducia.