Vita da fuorisede, 10 cose da organizzare prima di settembre

Trasferirsi in una nuova città per studiare all’università è una delle esperienze più formative, emozionanti e impegnative della vita da studente. La cosiddetta “vita da fuorisede” non è solo sinonimo di indipendenza, libertà e nuove amicizie, ma una sfida organizzativa che inizia molto prima delle lezioni.

Se anche tu a settembre inizierai un corso universitario lontano da casa, agosto è il momento perfetto per iniziare a prepararti. In questo articolo ti guideremo passo dopo passo tra le 10 cose da organizzare prima di partire!

Cercare e trovare casa

La prima preoccupazione per ogni fuorisede è trovare un alloggio. In molte città universitarie, agosto è il mese più competitivo per la ricerca, dove stanze e appartamenti migliori si esauriscono rapidamente.

Cosa puoi fare?

Inizia subito la ricerca su portali affidabili o gruppi social.

su portali affidabili o gruppi social. Valuta tutte le opzioni , che sia una stanza singola, doppia, posto in residence o appartamento privato.

, che sia una stanza singola, doppia, posto in residence o appartamento privato. Prepara i documenti richiesti (documento di identità, codice fiscale ed eventuale garante).

richiesti (documento di identità, codice fiscale ed eventuale garante). Se possibile, visita di persona l’alloggio o chiedi una videochiamata con il proprietario.

Sii veloce, ma prudente! Attento alle truffe online, leggi sempre il contratto con attenzione.

Fare il cambio di residenza o il domicilio temporaneo

Una volta trovata casa, valuta se registrare la tua nuova residenza o dichiarare il domicilio temporaneo nel comune in cui residierai.

Questo può essere utile per:

Iscriversi al medico di base locale

locale Richiedere agevolazioni sui trasporti

Accedere a borse di studio regionali

La procedura cambia da comune a comune, quindi informati con anticipo.

Iscriversi ai servizi per il diritto allo studio

Molte regioni e atenei offrono borse di studio, alloggi a tariffa agevolata, buoni pasto e aiuti per gli studenti fuorisede. Ma attenzione, perché spesso le domande scadono tra fine agosto e inizio settembre.

Cosa devi monitorare:

Ricordati di compilare la domanda in tempo o non sarà presa in considerazione.

Sistemare la burocrazia universitaria

Oltre all’immatricolazione vera e propria, potrebbero esserci altre pratiche da completare, tra cui:

Attivare la mail universitaria

Scaricare l’ orario delle lezioni

Prenotare eventuali test OFA, per l’ammissione

Meglio pensarci adesso che trovarsi impreparati al momento dell’immatricolazione!

Registrati al servizio sanitario e trova un medico di base

Se ti trasferisci in una regione diversa, potresti dover cambiare medico. Informati su come iscriverti temporaneamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nella nuova città.

Molte ASL consentono la scelta online del medico di base, anche con domicilio temporaneo.

Aprire un conto corrente (se serve)

Se stai iniziando la tua vita da fuorisede, potresti aver bisogno di un conto personale per:

Ricevere borse di studio o rimborsi

o rimborsi Pagare affitto e bollette

affitto e bollette Usare una carta per le spese quotidiane

Molte banche offrono conti a zero spese per gli under 26, anche completamente digitali. Cerca e valuta la miglior offerta per te.

Pianifica il tuo budget mensile

Vivere da fuorisede comporta spese fisse e spese impreviste, tra cui l’affitto, le bollette, i trasporti, la spesa ecc. Se stabilisci un budget mensile realistico, riuscirai a gestire meglio le tue spese quotidiane ed eviterai sprechi. Puoi usare un’app per monitorare entrate e uscite, così terrai tutto sotto controllo fin dal primo mese e affrontare più serenamente le esperienze da fuorisede.

Considera eventuali entrate extra, come un lavoro part time o un aiuto economico da parte della tua famiglia. Pianificare in anticipo ti aiuterà a evitare brutte sorprese!

Familiarizzare con la città e l’università

Non aspettare il primo giorno di lezione per esplorare la città! Se riesci, dedica qualche giorno ad agosto per:

Fare un giro nella zona universitaria

Cercare librerie , copisterie e supermercati vicini

, e vicini Capire dove si trovano aule, biblioteche, segreterie

Organizzarsi con coinquilini e routine quotidiana

Vivere fuori casa significa anche condividere spazi, spese e responsabilità. Se avrai coinquilini, può essere utile:

Concordare regole comuni (pulizie, turni e spese condivise)

(pulizie, turni e spese condivise) Creare un gruppo WhatsApp per comunicare

Conoscersi in anticipo, anche solo online

Anche organizzare i propri orari (studio, pasti e faccende varie) è un passo importante per partire col piede giusto.

Affronta la vita da fuorisede con organizzazione ed entusiasmo!

Trasferirsi in una nuova città non è mai semplice, ma con una buona dose di pianificazione e atteggiamento positivo, la vita da fuorisede può trasformarsi in un’avventura indimenticabile.

Agosto è il mese perfetto per prepararsi, ogni azione fatta ora ti farà risparmiare stress a settembre. E ricorda, se hai dubbi su quale percorso scegliere o vuoi scoprire cosa aspettarti dalla tua nuova facoltà puoi sempre:

Fare un test di orientamento gratuito

Leggere le nostre guide ai corsi di laurea

Consultare gli iter professionali per capire quali sono gli sbocchi futuri

Perché il bello dell’università non è solo studiare, ma vivere davvero l’esperienza.