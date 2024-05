Via al primo test di Medicina, guida alla preparazione

Oggi 28 maggio 2024 è un giorno importante per gli aspiranti medici e dentisti, alle ore 13:00 si darà il via al primo test di Medicina dell’anno 2024. Circa 71.500 è il numero di candidati che oggi svolgeranno il primo test di medicina, provando ad accaparrarsi uno dei 20.000 posti disponibili (1.400 riservati ai residenti UE), mentre circa 1.500 per i candidati alla laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentale.

Oltre ad oggi sarà disponibile un’ulteriore sessione programmata per il 30 luglio, gli aspiranti potranno candidarsi ad entrambe le date tramite il sito di Universitaly.

Come è strutturato il test di Medicina 2024?

La prova è composta da 60 domande a risposte multipla, estratte dalla banca di dati nel quale ne sono presenti circa 3.500 che spaziano su diverse aree disciplinari della medicina.

Biologia 23 domande, essendo la materia madre del test e del percorso di studi, è l'area sul quale il candidato dovrà concentrarsi di più, focalizzandosi sui processi biologici e strutture cellulari degli esseri viventi.





Chimica 15 domande, focus sulle leggi della fisica, in particolar modo sulla chimica organica e biochimica.





Fisica e Matematica 13 domande, stimolano nei candidati l'utilizzo di un pensiero critico e del problem solving, richiedendo l'utilizzo dell'analisi dei dati, applicazioni pratiche di formule teoriche e l'individuazione e creazione di schemi.





Logica 5 domande, incentivano l'utilizzo delle abilità di ragionamento logico, la capacità di individuare problemi e di trarre conclusioni.





, incentivano l’utilizzo delle abilità di ragionamento logico, la capacità di individuare problemi e di trarre conclusioni. Competenza di lettura e conoscenza acquisita negli studi 4 domande, i candidati qui dimostrano l’attitudine nella comprensione del testo e la capacità di estrarne informazioni.

La prova verrà svolta nel limite di tempo di 100 minuti, il punteggio di ogni risposta corretta avrà valore di 1 punto, mentre non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte errate o incomplete.

Come prepararsi al meglio per il test di Medicina? L’importanza delle simulazioni online

Lo studio e preparazione al test di medicina è un processo impegnativo che tormenta gli aspiranti medici da sempre! Ma con l’avanzare del tempo nascono sempre più metodi e strumenti per aiutare gli studenti ad organizzarsi in modo adeguato a questo percorso.

Infatti oltre allo studio della materia, è bene che il candidato si eserciti tramite simulazioni online per acquistare padronanza ed una serie di vantaggi che lo aiuteranno nello svolgimento del test vero e proprio.

Quali vantaggi porta l’esercitazione con simulazioni?

Allenandoti con domande simili a quelle del test acquisirai una maggior conoscenza e comprensione di quelle che troverai in sede d’esame.



Impari a gestire il tempo e distribuire le energie in modo efficace.



Svolgendo le simulazioni capirai in quali aree sei più carente ed avrai modo di concentrare lo studio su di esse.



Riduci lo stress e l’ansia abituandoti all’atmosfera del test reale.

Il test di medicina è sicuramente una prova ardua, ma non impossibile. Con il giusto impegno, studio e tramite gli strumenti consoni le probabilità di accedere alla fatidica graduatoria aumenteranno in modo cospicuo!

