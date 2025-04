Verona: Scienze Giuridiche dedica una giornata alla lotta contro lo sfruttamento lavorativo

Ieri, martedì 15 aprile si è tenuto al dipartimento di Scienze giuridiche all’Università di Verona un evento dedicato allo sfruttamento lavorativo. Questo tema è uno dei più urgenti del nostro tempo, anche se spesso messo in secondo pieno.

L’Università di Verona ha aperto le porte a questo seminario in una giornata di grande riflessione. L’iniziativa è stata caratterizzata dalla consegna delle pergamene ai partecipanti della prima edizione del corso di perfezionamento Common ground – Multiagency advanced training programme; dall’altro, l’avvio della terza edizione del corso, con l’apertura di un seminario scientifico in presenza che ha segnato in modo ufficiale l’inizio delle attività formative.

I partecipanti all’evento

I saluti istituzionali sono stati forniti da Giuseppe Comotti, direttore del dipartimento di Scienze giuridiche, Tiziano Barone, direttore Veneto lavoro, Sabrina Gaeta, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e Filippo Pagano, direttore Inps Veneto.

Alla giornata hanno preso parte anche funzionari inviati dal ministero del Lavoro e dall’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp), a conferma del riconoscimento nazionale del programma formativo promosso dall’ateneo scaligero. L’evento ha rappresentato un ponte tra ricerca, formazione e attuazione di politiche pubbliche, valorizzando un approccio multi-agenzia e interregionale.

I Corso di perfezionamento: Common ground

Il corso di perfezionamento si è inserito all’interno del progetto Common ground, finanziato dal Pon Inclusione, che punta a prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo, il caporalato, il lavoro irregolare e sommerso in tutti i settori economici. Il progetto promuove un lavoro dignitoso e sicuro, favorendo l’integrazione sociale, lavorativa, sanitaria e abitativa dei cittadini di paesi terzi, vittime o potenziali vittime di sfruttamento.

L’università di Verona, insieme al Centro di ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca” dell’università di Padova e allo Iusve di Venezia, ha contribuito con un innovativo percorso di alta formazione rivolto a operatrici e operatori delle reti territoriali coinvolti nel progetto. Ogni modulo del corso ha previsto anche seminari pubblici, rivolti a studenti e cittadinanza, per favorire la diffusione di una cultura dei diritti e del lavoro legale.

L’iniziativa è stata inoltre collegata alle attività del progetto di ricerca Exploit (Prin 2022), volto ad approfondire in chiave interdisciplinare le politiche di prevenzione dello sfruttamento lavorativo.