Valuta il livello di inglese, un passo essenziale per la tua carriera!

Al giorno d’oggi conoscere l’inglese non è più solo un vantaggio, ma quasi una competenza chiave richiesta in quasi tutti gli ambienti accademici e professionali. È la lingua più utilizzata nel mondo accademico, nelle relazioni internazionali, nella tecnologia e nel business. Ma sapere l’inglese non basta, serve anche conoscere il proprio livello per potersi muovere con consapevolezza. Per questo motivo, ti invitiamo a fare un semplice ma importante passo: valuta il tuo livello di inglese.

Capire dove ti trovi ti aiuterà a costruire un percorso formativo e professionale più solido e mirato!

Perché è importante valutare il tuo livello di inglese

Molti studenti e giovani professionisti si buttano nello studio della lingua inglese senza sapere da dove cominciare. Oppure dichiarano nel CV un livello “buono” o “intermedio” senza sapere cosa significhi davvero. Ecco perché è utile fermarsi e fare una verifica oggettiva. Valutare il tuo livello di inglese ti darà una base concreta da cui partire.

Conoscere il tuo livello ti permetterà di:

Aumentare le opportunità formative e professionali

Inserire informazioni affidabili nel tuo CV

Lavorare sui tuoi punti deboli

Aumentare la fiducia nelle tue capacità

Sul nostro sito hai la possibilità di farlo gratuitamente svolgendo un test rapido, pensato proprio per chi, come te, sta costruendo il proprio futuro!

Come funziona il nostro test di inglese

Abbiamo messo a disposizione un test pensato per essere accessibile, efficace e veloce. Ti basteranno solo 10 minuti per completarlo. Alla fine riceverai un risultato immediato, con l’indicizzazione precisa del tuo livello di inglese.

Cosa offre il test:

30 domande a scelta multipla

focus su grammatica, vocabolario e strutture fondamentali

nessuna registrazione obbligatoria

risultato immediato e gratuito

raccomandazioni su come migliorare

Perché iniziare da qui? Perché ogni percorso efficace parte dalla consapevolezza. Se non sai a che punto sei, sarà difficile fare progressi reali.

Valuta ora il tuo livello di inglese con il nostro test e inizia a costruire il tuo percorso personalizzato.

Allenati ogni giorno dopo aver valutato il tuo livello di inglese

Valutare il tuo livello di inglese è solo il primo passo. Per fare reali progressi serve costanza. Fare test, ripassare la grammatica, mettersi alla prova anche con piccoli esercizi quotidiani ti aiuterà non solo a migliorare, ma anche a mantenere attiva la lingua nella tua mente. Ogni piccolo sforzo, ogni test, è un’opportunità per fare il punto della situazione, misurare i progressi e correggere la rotta.

Inoltre, il fatto stesso di vedere miglioramenti concreti, anche solo nella comprensione o rapidità della risposta, rafforza la tua fiducia e ti stimola a proseguire. In questo modo, l’inglese smetterà di essere una materia scolastica o un ostacolo da superare, per diventare uno strumento attivo per il tuo percorso.

Valuta il tuo livello di inglese oggi e costruisci una routine che ti accompagni, giorno dopo giorno, verso obiettivi concreti!

Inglese come competenza chiave nella formazione e nel lavoro

Che tu voglia iscriversi a un’università italiana o straniera, lavorare in un’azienda internazionale o partecipare a un programma Erasmus, l’inglese è ormai un requisito fondamentale. Ma attenzione.. non basta dichiarare un buon inglese, ma bisogna anche saperlo dimostrare.

A livello universitario:

molti corsi sono erogati interamente in lingua inglese

le università spesso richiedono certificazioni ufficiali

Erasmus o esperienze di studio all’estero richiedono sempre una valutazione linguistica

A livello lavorativo:

quasi sempre le aziende valutano il tuo livello di inglese nei colloqui

molte posizioni richiedono inglese tecnico o professionale

saper comunicare in inglese apre le porte ad opportunità internazionali, anche da remoto

Workshop gratuito con Davide Patron, migliora la tua pronuncia

Dopo aver valutato il tuo livello, è il momento perfetto per lavorare su uno degli aspetti più trascurati: la pronuncia. E per farlo, abbiamo pensato a un’occasione speciale: un workshop gratuito online tenuto da Davide Patron, esperto di fonetica inglese.

Dettagli dell’evento:

Giovedì 3 luglio ore 18:00

Come migliorare la tua pronuncia inglese in modo naturale

Gratuito con registrazione

Puoi ricevere anche la registrazione, nel caso non potessi partecipare in diretta

Davide ti guiderà attraverso gli errori comuni, strategie per migliorare la tua speaking fluency e ti fornirà consigli pratici da usare ogni giorno!

Valuta il livello di inglese e costruisci il tuo futuro

Conoscere l’inglese è una competenza indispensabile. Ma conoscere il tuo livello di partenza è ciò che davvero fa la differenza. Se vuoi affrontare il tuo futuro accademico o professionale con sicurezza, allora inizia così:

Valuta il tuo livello di inglese con il nostro test gratuito Inizia un percorso mirato di allenamento e miglioramento Approfitta del workshop gratuito per migliorare la tua pronuncia

Ricorda, il tempo che investi oggi nella tua formazione linguistica si trasformerà domani in opportunità reali. Il primo passo è semplice e gratuito!