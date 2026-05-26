Università:Boom di iscritti over 40

Pensare all’università come un qualcosa da ventenni può essere fuorviante. In Italia, è boom di iscritti di over 40. Non più ragazzi giovani, inesperti e appena usciti dal liceo, ma professionisti con un lavoro che per diversi motivi decidono di rimettersi sui libri.

Chi lo fa per riprendere un percorso interrotto anni prima, chi per migliorare la propria carriera professionale, chi per cambaire strada, chi per aumentare punteggio nei concorsi pubblici o chi semplicemente, ha voglia di imparare qualcosa di nuovo.

Sempre più persone all’Università

Se fino a un decennio fa, gli iscritti over 40 erano poco più di 61mila, ora sono il 6.4% del totale vale a dire 133.079. Le iscrizioni sono aumentate per i corsi di laurea in: Ingegneria, Neuroscienze, Scienze dell’educazione e molto gettonate le facoltà in ambito medico.

Soprattutto per le laurea a cilco unico, la quota di studenti senior è salita dall’1,9% al 2.5% mentre nelle magistrali è passata dal 3.05% al 4.9%.

Le università italiane sono pronte per questi nuovi studenti?

C’è da chiedersi se gli Atenei italiani siano pronti ad accettare questi studenti che hanno delle esigenze completamente diverse rispetto allo standard dello studente ventenne.

Ritornare sui libri non può essere un percorso ad ostacoli, ma potrebbe diventare un’opportunità concreta per chi desidera ricominciare.

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