Università Telematiche: oltre 300 mila studenti scelgono l’online

L’ Osservatorio Nazionale sulle Università telematiche ha rilanciato l’edizione del 2025, sulle info riguardanti le Università online. Negli ultimi cinque anni gli iscritti alle Università telematiche sono più che raddoppiati, superando per le lauree conseguibili online il 21,8% del totale degli

studenti universitari italiani.

Oggi in Italia più del 40% dei laureati in Giurisprudenza proviene da un’Università telematica, così come per Scienze della Formazione e Scienze della Nutrizione. Per i laureati in Scienze Motorie si arriva addirittura al 60%.

Si sono alzati anche i tassi di occupazione: 8 su 10 laureati online lavora entro un anno dalla laurea, numeri congruenti per i laureati presso le Università tradizionali.

Le Università telematiche

Le Università telematiche stanno assumendo un ruolo di primo piano nel sistema formativo nazionale, lo dimostrano i dati dell’Osservatorio Nazionale sulle Università telematiche realizzato da AteneiOnline – servizio di orientamento e immatricolazione alle Università Online riconosciute dal MUR. Il numero totale di iscritti ad atenei digitali risulta infatti raddoppiato negli ultimi cinque anni, e più che quintuplicato negli ultimi dieci.

Per le lauree conseguibili sia in modalità tradizionale che in modalità telematica, più di uno studente su cinque sceglie l’online (21,8%).

Negli ultimi anni le Università telematiche hanno conosciuto un’espansione senza precedenti, passando dai 140.00 iscritti dell’Anno Accademico 2019/2020 agli oltre 300.000 del 2024/2025. La composizione anagrafica conferma la diffusione del modello telematico in

ogni fascia della popolazione studentesca: nell’ultimo anno accademico, tra gli studenti iscritti a un’Università telematica tramite il servizio AteneiOnline, un terzo è under 25, un terzo ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni e un terzo ha un’età maggiore.

L’offerta formativa delle università online

L’offerta formativa delle Università telematiche risulta in costante crescita (40 nuovi percorsi di laurea avviati negli ultimi 5 anni) e caratterizzata da una copertura disciplinare equiparabile a quella delle Università di tipo tradizionale, ad eccezione solamente di alcuni

percorsi non accreditabili per legge.

In questo ampio contesto, tra i percorsi di studio per i quali sempre più studenti preferiscono la modalità online, spiccano Scienze Motorie, con uno studente su due frequentante un corso online, Scienze della Formazione, che raggiunge il 43% e Psicologia (36,7%).

