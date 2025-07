Università Telematiche: le iscrizioni accelerano conquistano i giovani e 1 su 3 è Under 25 

AteneiOnline, un altro servizio di orientamento e iscrizione alle università telematiche come Universita.it, ha tracciato i trend delle iscrizioni e delle manifestazioni di interesse degli studenti in vista del prossimo anno accademico. Comparando le richieste di informazioni sui corsi delle Università Telematiche gestite nel primo semestre 2025 con quelle dello stesso periodo del 2024, emerge un incremento del +22%, che si traduce in un +51% di iscrizioni ai corsi di laurea online. Questo è un forte segnale di una maggiore propensione dei futuri studenti alla formazione a distanza.

Significativo è inoltre il fatto che più di uno su tre di questi studenti abbia meno di 25 anni, a testimonianza di un cambiamento culturale profondo che vede la formazione online come un’alternativa concreta a quella in presenza.

La scelta degli Atenei telematici

I dati delle richieste di orientamento ricevute confermano un’accelerazione importante per le università telematiche. Le richieste di informazioni mostrano una crescita consolidata (+22% sul semestre 2024, +90% sul semestre 2023), ma è il numero di iscrizioni gestite a segnare un vero e proprio balzo: +51% rispetto al 2024 e +113% sul 2023.

A guidare questa crescita sono soprattutto i giovani: gli iscritti Under 25 sono aumentati del 78% in un solo anno (+177% rispetto al 2023), arrivando a costituire il 34,5% della popolazione studentesca “digitale” gestita da AteneiOnline. Allo stesso tempo, il modello si dimostra inclusivo per ogni età, con una crescita significativa anche degli iscritti Over 56 (+89,2% sul 2024).

Psicologia, Ingegneria ed Economia: i corsi più scelti

L’analisi delle preferenze degli studenti conferma un podio consolidato, guidato da percorsi fortemente orientati al mondo del lavoro.

I corsi scelti sono:

Psicologia si attesta come la facoltà più scelta con il 18% delle preferenze ,

, seguita da Ingegneria (16,5%)

(16,5%) Economia (12,9%%).

