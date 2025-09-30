Università telematiche, cresce l’interesse e aumentano le iscrizioni

Negli ultimi anni le università telematiche hanno registrato un’espansione costante, fino a diventare una delle soluzioni formative più scelte in Italia. Oggi oltre 300.000 studenti risultano iscritti a un corso di laurea online e i dati mostrano una tendenza in ulteriore crescita, con picchi significativi nel biennio 2024-2025.

Un fenomeno che non riguarda più soltanto lavoratori o studenti adulti in cerca di un titolo, ma che interessa anche i più giovani, sempre più propensi a vedere nell’università digitale una valida alternativa a quella tradizionale.

L’aumento delle iscrizioni

Le statistiche degli ultimi due anni confermano l’accelerazione del settore. Nel 2025 le immatricolazioni alle università telematiche sono cresciute del 51% rispetto al 2024 e addirittura più che raddoppiate rispetto al 2023. Già nel 2024 si era registrato un +39% di iscritti e un +59% di richieste di informazioni, a dimostrazione di un cambiamento strutturale nelle scelte degli studenti italiani.

La popolazione accademica online si sta anche ringiovanendo. La quota di under 25 è cresciuta del 78% in un solo anno, raggiungendo oltre un terzo degli iscritti complessivi. Allo stesso tempo, cresce anche la fascia over 56 (+89%), segno che la formazione a distanza attrae tanto chi si affaccia per la prima volta all’università quanto chi decide di rimettersi in gioco dopo molti anni.

Perché cresce l’interesse verso le università telematiche?

Le motivazioni che spingono a scegliere le università telematiche sono molteplici, ma si concentrano su alcuni fattori chiave:

Flessibilità nella gestione del tempo : la possibilità di seguire lezioni online da qualunque luogo consente di conciliare studio, lavoro e vita privata.

: la possibilità di seguire lezioni online da qualunque luogo consente di conciliare studio, lavoro e vita privata. Accessibilità : studenti che non avrebbero potuto frequentare corsi in presenza trovano nell’offerta digitale l’unica via praticabile per proseguire gli studi.

: studenti che non avrebbero potuto frequentare corsi in presenza trovano nell’offerta digitale l’unica via praticabile per proseguire gli studi. Adattamento al mercato del lavoro : gli atenei online hanno dimostrato rapidità nel proporre corsi aggiornati, in linea con le nuove competenze richieste.

: gli atenei online hanno dimostrato rapidità nel proporre corsi aggiornati, in linea con le nuove competenze richieste. Inclusività: circa 7 studenti su 10 dichiarano che senza l’opzione digitale non si sarebbero iscritti all’università, segno che il modello telematico è decisivo nel ridurre l’abbandono formativo.

Questi elementi spiegano perché il settore stia assumendo un ruolo centrale nel sistema universitario italiano, soprattutto in un Paese che conta ancora un numero di laureati inferiore rispetto alla media europea.

I corsi più richiesti e le nuove tendenze

Analizzando i dati relativi alle scelte degli studenti, emergono alcuni trend consolidati e altre novità:

Psicologia, Ingegneria ed Economia restano le facoltà più popolari, raccogliendo insieme oltre il 45% delle nuove iscrizioni .

restano le facoltà più popolari, raccogliendo insieme oltre il . Corsi innovativi legati al digitale (Intelligenza Artificiale, Data Science, Cybersecurity, Digital Marketing, programmazione e gestione dei droni) hanno registrato crescite superiori al 100% in un solo anno.

(Intelligenza Artificiale, Data Science, Cybersecurity, Digital Marketing, programmazione e gestione dei droni) hanno registrato in un solo anno. Discipline specialistiche emergenti, come Criminologia , Scienze Motorie , Moda e Design , stanno guadagnando attenzione.

, , , stanno guadagnando attenzione. Materie umanistiche (Lingue, Lettere, Beni Culturali, Scienze Politiche) mostrano un calo percentuale nelle immatricolazioni, pur mantenendo uno zoccolo duro di studenti appassionati.

La direzione è chiara e gli studenti scelgono corsi che combinano passione personale e concrete opportunità professionali, con un’attenzione crescente per le competenze digitali.

L’impatto delle università telematiche sul sistema formativo

La diffusione delle università telematiche ha conseguenze importanti per l’intero ecosistema dell’istruzione superiore. In primo luogo, contribuisce a ridurre il gap italiano rispetto ad altri Paesi industrializzati, infatti solo il 22% della popolazione tra i 25 e i 64 anni in Italia ha una laurea, contro una media OCSE del 42%.

Inoltre, queste istituzioni svolgono un ruolo complementare rispetto agli atenei tradizionali, offrendo un’alternativa a chi avrebbe abbandonato il percorso di studi. L’esperienza degli studenti conferma che la qualità didattica è percepita come pari a quella in presenza, con esami ritenuti di difficoltà analoga e una soddisfazione complessiva superiore al 90%.

Non mancano tuttavia alcune criticità, come la minore socializzazione rispetto ai campus fisici, costi spesso più elevati rispetto alle università statali, percezioni di discriminazione da parte dell’opinione pubblica. Nonostante ciò, la soddisfazione resta alta e la crescita degli iscritti testimonia che i vantaggi superano di gran lunga gli svantaggi.

Le prospettive future delle università telematiche

Guardando al futuro, le università telematiche appaiono destinate a consolidare la loro posizione. I fattori che ne sostengono la crescita sono strutturali e comprendono la digitalizzazione dei processi, le esigenze di lifelong learning e la necessità di acquisire nuove competenze per un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Nei prossimi anni si prevede un’ulteriore espansione dell’offerta formativa online, con corsi sempre più mirati a soddisfare la domanda di professionalità specialistiche in ambito tecnologico, economico e sociale. Parallelamente, sarà fondamentale lavorare sull’integrazione con il sistema universitario tradizionale e sul superamento dei pregiudizi culturali ancora esistenti.

Le università telematiche non sono più una scelta di nicchia, ma una componente imprescindibile del panorama formativo nazionale. La loro crescita non solo aumenta il numero complessivo di laureati, ma contribuisce anche a rendere l’istruzione superiore più inclusiva, accessibile e in linea con le sfide del presente.