Università Suor Orsola – Molti corsi di laurea per molte lauree abilitanti

A Napoli l’Università Suor Orsola Benincasa, la più antica libera Università italiana, è tra gli Atenei del nostro Paese con la maggiore concentrazione di corsi di laurea nel settore degli studi umanistici direttamente abilitanti alle professioni. In questi giorni si prepara ad un intenso calendario di test d’ingresso per molti dei corsi di laurea di questo tipo.

Questa Università è la prima italiana per numero di posti disponibili (690) per il corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria (iscrizioni al test d’ingresso aperte fino all’8 settembre). L’unico corso di laurea in Italia direttamente abilitante all’insegnamento (nella scuola primaria e dell’infanzia) e per numero di posti disponibili nei corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado. Ma c’è di più perché, grazie alla legge n.55 del 2024, in Italia sono stati finalmente istituiti gli Albi delle professioni pedagogiche ed educative ed oggi i laureati del Suor Orsola in Scienze dell’educazione (L-19) e in Consulenza pedagogica (LM-85 ed LM-57) potranno iscriversi all’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici, nel primo caso, e all’Albo dei Pedagogisti, nel secondo.

Anche i Corsi di laurea in Scienze del servizio sociale hanno l’immatricolazioni ad accesso libero e in Psicologia (iscrizioni ai test d’ingresso aperte fino al 21 settembre) sono finalizzati ad un immediato inserimento professionale con l’iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali o degli psicologi.

Altri corsi di laurea abilitanti

Oltre a Scienze della formazione primaria ci sarà il corso di laurea magistrale in Conservazione e restauro del patrimonio culturale, uno dei pochissimi in Italia direttamente abilitante all’esercizio della professione del restauratore. Un corso di laurea che quest’anno ha aperto anche i cantieri didattici a Caivano nell’ambito del piano di interventi straordinari disposto dal governo italiano, e che rappresenta per i suoi numeri ristretti una vera e propria “Scuola” di restauro aperta soltanto a 20 studenti.

Tra gli altri corsi spiccano: Giurisprudenza ed i suoi indirizzi per la carriera in magistratura e il giurista d’impresa e delle nuove tecnologie e il Corso di laurea in Economia aziendale, il primo in Italia che è stato progettato specificamente per le nuove sfide della green economy e della sostenibilità economica e ambientale delle aziende. Sia per Giurisprudenza che per Economia le iscrizioni ai test d’ingresso sono aperte fino al 21 settembre.

Qui per bandi e informazioni sull’immatricolazione.