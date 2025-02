Università online, ecco tutto ciò che devi sapere sulle telematiche

Hai mai pensato di poter conseguire la laurea dei tuoi sogni senza doverti spostare da casa, conciliando lo studio con il lavoro o altri impegni? Oggi è possibile grazie all’università online! Una realtà in continua crescita che offre corsi di laurea e post laurea validi a tutti gli effetti.

Negli ultimi anni, le università telematiche stanno guadagnando una posizione sempre più centrale nella formazione in Italia, registrando sempre più iscritti. Queste istituzioni sono reputate un’opzione estremamente valida, soprattutto per chi vuole conseguire una laurea senza dover rinunciare agli impegni quotidiani.

Cosa sono e come funzionano le università online

Le università online, o università telematiche, sono enti universitari riconosciuti dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca). Grazie al decreto emanato il 17 aprile 2003, i titoli di studio rilasciati da queste istituzioni hanno lo stesso valore legale di quelli ottenuti presso le università tradizionali. Ciò significa che le lauree ottenute telematicamente hanno lo stesso identico valore di quelle ottenute presso un’università fisica, con la stessa valenza sia per quanto riguarda il mondo del lavoro, sia per l’accesso ai concorsi pubblici.

L’apprendimento presso le università telematiche è basato sul metodo e-learning, ossia istruire tramite lezioni online. Grazie a questo sistema molti studenti hanno la possibilità di seguire le lezioni e accedere ai materiali didattici in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, purché si disponga di una connessione internet.

Le caratteristiche della didattica a distanza

Le lezioni delle università online possono essere solitamente svolte in due modalità:

Live streaming , ossia lezioni in diretta durante le quali è possibile interagire con i docenti e porre domande in tempo reale.

, ossia lezioni in diretta durante le quali è possibile interagire con i docenti e porre domande in tempo reale. On demand, sono le lezioni registrate, disponibili 24/7 sulla piattaforma dell’ateneo che possono essere seguite in base ai propri impegni.

In alcuni casi, soprattutto per i corsi di laurea specifici, è possibile che siano previste delle lezioni in presenza obbligatorie che verranno svolte presso le sedi fisiche dell’ateneo o presso strutture convenzionate.

Un altro punto di forza delle università online è il materiale didattico. Tutto il necessario, come slide, dispense, video lezioni ed esercizi sono sempre disponibili online sulla piattaforma dell’ateneo. Questo non solo elimina il bisogno di acquistare libri di testo riducendo i costi, ma semplifica anche l’organizzazione per lo studio di ogni alunno.

Se ti iscriverai ad un’università telematica, sappi che sarai accompagnato lungo tutto il tuo percorso formativo da un tutor. Questa figura sarà un punto di riferimento per chiarire ogni dubbio e ricevere supporto sia organizzativo che allo studio, aiutando lo studente a superare eventuali difficoltà.

Tuttavia, a differenza delle lezioni, gli esami devono essere sostenuti obbligatoriamente in presenza, al fine di garantire serietà ed affidabilità al corso di studi. Gli esami saranno supervisionati da docenti qualificati e dovranno seguire le stesse linee guida degli esami svolti nelle università tradizionali.

Chi si iscrive all’università online?

Le università telematiche sono particolarmente apprezzate da alcune categorie di studenti.

Ecco chi sono i principali frequentatori:

Studenti lavoratori, ossia persone già inserite nel mondo del lavoro che non hanno la possibilità di seguire le lezioni negli orari imposti dagli atenei. Grazie alla flessibilità e l’accessibilità offerta delle lezioni online, possono seguire le lezioni di sera o nel weekend, senza dover rinunciare ai propri impegni.

Chi non supera il test d’ingresso. Spesso capita di non superare il test di ammissione a causa dell’elevato numero di esaminatori per la stessa facoltà, creando saturazione e aumentando il livello di competitività. Iscrivendosi all’università online è possibile iniziare da subito a studiare al corso desiderato, senza rischiare di perdere un anno.

Chi sceglie l’online come prima soluzione. Sempre più persone, soprattutto dopo il periodo del COVID-19, scelgono di iscriversi alle università telematiche per comodità, possibilità di scelta tra le vaste offerte formative e per poter conciliare gli impegni personali con lo studio.

Scopri il Ranking Telematiche

Se stai valutando l’idea di iscriverti all’università online è fondamentale che tu scelga un ateneo di qualità, con un’offerta formativa adatta alle tue esigenze. Per aiutarti nella tua scelta, noi di Universita.it abbiamo selezionato i migliori atenei telematici, il Ranking Telematiche. Cliccando sugli atenei della classifica avrai modo di visionare i corsi offerti dall’università che ti interessa e approfondire il resto delle informazioni di cui hai bisogno.

Le università online rappresentano un’ottima opzione per chi cerca flessibilità, comodità e avere accesso a contenuti di qualità, a prescindere dagli orari o dalla posizione geografica di provenienza.

Qualora vorresti iscriverti ad un’università telematica, ti consigliamo di fare le dovute considerazioni e di informarti bene sulle modalità di studio e costi. Con la giusta organizzazione e motivazione, l’università online può essere un’ottima scelta per raggiungere i tuoi obiettivi accademici e lavorativi.