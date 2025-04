Università di Verona: il via al Run for Science

Run for Science è un progetto ideato nel 2014 dal dipartimento di Neuroscience, Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona. Ad oggi rappresenta il più grande importante evento scientifico riguardante il mondo dell’endurance e della corsa.

I protagonisti sono runners impegnati a percorrere 10 o 21 km. Lo studio permette di approfondire i benefici della corsa a livello scientifico, cme ad esempio: l’efficienza muscolare, cardiovascolare e metabolica e gli aspetti psicologici. I diversi aspetti scientifici nella corsa trovano un pinto d’incontro a favore dei benefici della corsa.

Run for Science

Dal 2014, i volontari selezionati in base all’età, vengono sottoposti a misure antropometriche, cognitive, funzionali e organiche prima e appena dopo la corsa. Un gruppo di corridori, reclutato nei primi mesi dell’anno, viene suddiviso in modo randomizzato in sottogruppi successivamente assegnati a diverse modalità di allenamento secondo lo schema: allenamento Polarizzato, allenamento Focalizzato e allenamento aerobico, al fine di definirne potenzialità e limiti. Il giorno dell’evento, sabato 12 Aprile i corridori non dovranno fare altro che correre e divertirsi. Mentre, i ricercatori raccolgano i dati che poi verranno trattati, analizzati e infine, gli studi raccolti e pubblicati su riviste scientifiche.

Qui è possibile accedere a tutte le pubblicazioni scientifiche attinenti.

L’appuntamento

L’appuntamento è fissato per sabato 12 aprile, alle ore 10 presso il Palazzetto di Scienze Motorie in via Casorati 43 a Verona.

Qui, un breve video di una passata edizione.