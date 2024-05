Università di Pavia, finanziamento per la ricerca e l’innovazione

Il 30 Aprile 2024 sarà un giorno memorabile per l’Università di Pavia che riceve un finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, per sostenere gli studi e le innovazioni dei suoi sei reparti d’eccellenza. Circa 1,6 milioni di euro saranno destinati alle sei aree di; Chimica, Fisica, Medicina, Scienze della Terra, Scienze del Farmaco e Scienze del Sistema Nervoso, con l’obiettivo principale di attrarre nuovi studenti e rinforzare l’Ateneo contribuendo allo sviluppo culturale Nazionale.

Ricerca ed innovazione al centro dell’Italia

Come attesta l’Università di Pavia nel suo portale, il finanziamento sarà suddiviso nei sei dipartimenti che si son distinti per le loro ricerche e studi di qualità, pubblicati su riviste scientifiche di alto prestigio ed ottenendo svariati riconoscimenti sia a livello Nazionale che Europeo. L’Ateneo ha inoltre instaurato molteplici collaborazioni con enti locali e nazionali, stimolando la crescita economica e quella del lavoro post-accademico e contribuendo alla nascita di nuove imprese ed opportunità lavorative.

Grazie allo stanziamento, oltre alla possibilità di acquistare nuove attrezzature all’avanguardia, l’Università di Pavia avrà la possibilità di finanziare e sviluppare le aree premiate e reclutare nuovi ricercatori per intraprendere nuovi progetti e studi. Così, non solo contribuirà alla creazione di nuovi posti ed opportunità di lavoro, ma ad una vera e propria crescita competitiva e sostenibile. Un’ottima notizia per il territorio Pavese e per la Nazione, che vede fiorire un altro Ateneo, aumentando l’espansione culturale non solo in Italia, ma anche su tutto il panorama internazionale.



