Università di Macerata. L’ok per i finanziamenti per gli Early Career Researchers

L’Università di Macerata lancia un nuovo bando pensato per sostenere i progetti di ricerca di chi è all’inizio del proprio percorso accademico. L’iniziativa si inserisce nel Piano Strategico di Ateneo 2023-2025, che punta a rafforzare la ricerca nelle scienze umane e sociali, e offre a giovani ricercatori e ricercatrici la possibilità di sviluppare idee originali e di sperimentarsi nella progettazione collaborativa e interdisciplinare.

Le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2026 alle ore 12:00.

Il bando per accedere agli Early Career Researchers

Il bando si articola in due linee, a seconda della posizione accademica del Principal Investigator (PI):

Linea 1 : riservata a RTT e RTD-B

: riservata a RTT e RTD-B Linea 2: aperta a RTD-A e titolari di contratti di ricerca.

Ogni progetto dovrà essere sviluppato da un gruppo di ricerca formato da 3 a 10 persone, provenienti da almeno due Dipartimenti e attive in due aree CUN diverse. Il gruppo deve includere almeno un ricercatore o una ricercatrice proveniente da un’università della rete ERUA e può coinvolgere anche assegnisti, dottorandi e colleghi di altri atenei, italiani o stranieri. Potranno inoltre partecipare alle attività progettuali anche i dottori e le dottoresse di ricerca che abbiano conseguito il titolo a Unimc negli ultimi due anni.

Il finanziamento punta a rafforzare la ricerca di base e interdisciplinare, promuovendo idee che dialoghino con le priorità nazionali ed europee e con le aree strategiche di ERUA. L’obiettivo è creare le condizioni per una partecipazione sempre più efficace della comunità scientifica di Unimc ai grandi programmi di ricerca competitivi.

Qui per leggere il bando completo.