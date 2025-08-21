Università di Firenze aperte le Immatricolazioni per l’Anno accademico 2025-2026

Sono aperte le immatricolazioni per l’anno accademico 2025-2026 all’Università di Firenze.

Già da luglio sono attive le immatricolazioni per l’anno accademico 2025-2026 ai corsi di laurea triennali a ciclo unico e magistrali, ad accesso libero. Per i corsi di laurea a numero programmato, invece, le date per fare domanda e sostenere i test di accesso sono inserite nei bandi pubblicati o in corso di pubblicazione che trovate su questa pagina online.

Venerdì 29 agosto

Scadranno i termini per le candidature alle prove selettive per le lauree triennali delle Professioni sanitarie e per le lauree magistrali in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia e in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti. Nella stessa data si chiuderanno le domande di ammissione al corso di laurea triennale in Scienze motorie, sport e salute, la cui procedura prevede anche una prova pratica attitudinale.

Lunedì 1° settembre

Viene fissato il termine per le domande relative alla laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e fino a venerdì 5 settembre sarà possibile fare domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale in Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze dell’educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate-controllo qualità, e ai corsi a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia.

Nei prossimi giorni usciranno anche i bandi per le lauree magistrali delle Professioni sanitarie.

