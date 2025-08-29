Quali sono le università che offrono più borse di studio?

La scelta dell’ateneo non riguarda soltanto la qualità dei corsi o la reputazione accademica. Sempre più studenti valutano anche quali borse di studio vengono offerte, perché il sostegno economico può fare davvero la differenza.

Secondo l’ultimo rapporto Censis, alcune università italiane si distinguono proprio per la quantità di risorse destinate a premi, sussidi, agevolazioni e contributi vari. Non si tratta di un conteggio delle borse distribuite a ogni singolo studente, ma di una misura dell’impegno complessivo dell’ateneo.

In altre parole, questi dati mostrano quanto un’università creda realmente nella necessità di accompagnare i propri studenti, non solo con corsi e lezioni, ma anche con un supporto concreto alla vita quotidiana.

Grandi atenei, i giganti che investono di più (40.000+ iscritti)

I grandi atenei, con oltre 40.000 iscritti, sono realtà complesse e spesso percepite come impersonali. Tuttavia, alcune hanno deciso di distinguersi anche sul piano del sostegno economico. La Sapienza di Roma guida la classifica con 100 punti, seguita da Napoli Federico II con 93. Bene anche per Padova (83) e Palermo (82).

Questi dati mostrano che la dimensione non esclude attenzione agli studenti. Anzi, nelle grandi città universitarie, dove le spese quotidiane e gli affitti pesano di più, avere accesso a borse di studio è fondamentale. Per esempio, chi studia a Roma affronta costi molto elevati per alloggi e trasporti. Ma sapere che l’università investe risorse importanti nel diritto allo studio è un elemento di sicurezza.

Quindi iscriversi a un ateneo grande non sempre significa rinunciare a un sostegno economico, ma anzi può avere a disposizione un ventaglio di opportunità che permettono di rendere il percorso più sostenibile.

Atenei medi, il Sud in primo piano (10.000-40.000 iscritti)

La fascia degli atenei medi è la più eterogenea. Qui emergono risultati molto positivi, soprattutto nel Sud Italia. Infatti, l’Università della Calabria guida con 110 punti la classifica degli atenei medi, seguita da Cagliari (101), Salerno (95) e l’Università Vanvitelli (90). Questi sono dati che mostrano come le università stanno investendo in risorse consistenti per trattenere i propri studenti e attirarne di nuovi. In questo modo si punta a limitare il fenomeno della migrazione universitaria verso il Nord.

Ottimi anche i punteggi dell’Università di Catanzaro Magna Graecia (100), Napoli Parthenope (96) e Sassari (92). Queste realtà, pur essendo meno grandi, riescono comunque a garantire un sostegno economico importante ai propri studenti. La loro dimensione, contenuta, può offrire anche maggiore vicinanza tra docenti e studenti, creando un ambiente favorevole per chi cerca qualità formativa e accessibilità economica insieme.

Le borse di studio in questo gruppo di atenei diventano quindi una leva strategica, permettendo agli studenti di frequentare in atenei meno conosciuti ma altamente competitivi, con vantaggi sia economici che di contesto.

Piccoli atenei (sotto i 10.000 iscritti)

I piccoli atenei hanno meno iscritti, ma in molti casi offrono un sostegno ancora più marcato. Qui i punteggi sono infatti tra i più alti della classifica. Cassino e Reggio Calabria raggiungono entrambe il massimo con 110 punti. A seguire troviamo la Tuscia (88) e Camerino (87). Per un’università di queste dimensioni, gli investimenti in borse di studio hanno un impatto diretto e visibile sulla vita degli studenti.

Studiare in un piccolo ateneo significa spesso godere di un ambiente più familiare e di servizi costruiti su misura. Le borse di studio in questi contesti non solo riducono i costi, ma rafforzano la relazione tra istituzione e comunità studentesca. Per chi cerca un’esperienza più raccolta e sostenibile, queste università possono rappresentare una scelta vincente.

Politecnici e università private, l’eccellenza con sostegno concreto

I politecnici italiani si confermano eccellenze nel campo tecnico-scientifico, ma non dimenticano il diritto allo studio. Il Politecnico di Torino ottiene 90 punti, mentre il Politecnico di Milano si attesta a 87. In città come Milano e Torino, dove i costi della vita sono alti, le borse di studio diventano un supporto indispensabile per chi sceglie i percorsi STEM.

Un discorso particolare riguarda le università private. Qui le rette sono più elevate e senza contributi economici rischierebbero di diventare inaccessibili a molti. Invece, i dati mostrano un forte investimento: la LUISS raggiunge i 110 punti, mentre la Bocconi si colloca a 101. Grazie a queste risorse, anche studenti meritevoli senza grandi disponibilità economiche possono accedere a percorsi di eccellenza riconosciuti a livello internazionale.

In entrambi i casi, i dati dimostrano che qualità accademica e sostegno economico non si escludono, ma possono convivere e rafforzarsi a vicenda.

Perché le borse di studio contano davvero?

La classifica del Censis è uno strumento utile per orientarsi, ma non va interpretata come unico parametro di scelta. Oltre ai punteggi, ogni studente deve valutare qualità dei corsi, servizi, opportunità di lavoro e posizione geografica. Tuttavia, le borse di studio restano un elemento centrale per un ateneo.

Le borse permettono di coprire tasse, affitti, materiale e spese quotidiane. In molti casi rappresentano la condizione necessaria per completare gli studi. In un Paese dove l’abbandono universitario è ancora alto, gli atenei che investono risorse in sostegno economico contribuiscono a rendere il sistema più equo e inclusivo.

Scegliere un’università che punta sul diritto allo studio significa anche entrare in un contesto dove la didattica si accompagna alla sostenibilità. Un messaggio forte è quello che studiare non deve essere un privilegio, ma un diritto per tutti.