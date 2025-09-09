Unimore presenta il progetto pilota “Hearing Loop”

Unimore ha presentato il progetto pilota “Hearing Loop”, tecnologie a induzione magnetica che permettono alle persone con disabilità uditiva di ricevere in maniera diretta e chiara i segnali audio provenienti da microfoni e impianti di diffusione sonora. Si tratta di un intervento diffuso che ha coinvolto sei edifici universitari, tra cui aule magne e sportelli di segreteria.

I contenuti del progetto sono stati illustrati nel Dipartimento di Giurisprudenza, in occasione di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il Magnifico Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro e la Prof.ssa Elisabetta Genovese, Delegata del rettore alla disabilità e ai DSA. L’incontro ha permesso di illustrare le finalità dell’intervento e di presentare nel dettaglio il funzionamento delle tecnologie adottate.

Hearing Loop

Il progetto è stato promosso dal Servizio Accoglienza Studenti con Disabilità e con DSA, nell’ambito della Direzione Servizi agli Studenti, che ha individuato le necessità più urgenti a partire dalle segnalazioni raccolte negli ultimi anni. La Direzione Tecnica di Unimore ha seguito la progettazione e l’esecuzione dei lavori, curando l’installazione degli impianti e la loro integrazione con le dotazioni esistenti. Si tratta di un lavoro congiunto che ha unito le competenze amministrative e quelle tecniche dell’Ateneo, con l’obiettivo di costruire ambienti universitari realmente accessibili.

Le Sedi:

Le sedi interessate sono state scelte in ragione della loro centralità nelle attività didattiche e di servizio.

A Reggio Emilia sono stati coinvolti lo sportello delle Segreterie Studenti di viale Allegri , l’ Aula Magna Manodori del Palazzo Dossetti e l’ Aula Magna dell’ex Seminario .

sono stati coinvolti lo sportello delle , l’ e l’ . A Modena l’intervento ha riguardato l’aula B di San Geminiano, l’aula P0.4 del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e l’Auditorium del Tecnopolo.

L’installazione ha previsto due tipologie di soluzioni. Per gli sportelli è stato utilizzato un sistema “under the counter” che comprende driver, loop a induzione e microfono a mouse, in grado di superare barriere fisiche come vetri o divisori. Per le aule e gli auditorium è stata predisposta un’antenna a induzione lungo il perimetro degli spazi, collegata a centraline e impianti microfonici, in modo che il segnale possa essere ricevuto direttamente dai dispositivi acustici con telecoil, compresi apparecchi e impianti cocleari. In alcuni casi, come nelle aule magne, è stato installato anche un “Loop Listener” per la verifica della qualità del segnale.

Il funzionamento è semplice ma altamente efficace. Il parlato viene rilevato dai microfoni, trasformato in segnale magnetico dal sistema di amplificazione e trasmesso agli utenti dotati di apparecchi acustici compatibili. In questo modo, la voce del docente o del relatore raggiunge lo studente senza interferenze e senza rumori di fondo, fattore che garantisce una piena comprensione anche in contesti affollati.

In Italia circa cinque milioni di persone presentano deficit uditivi, di cui almeno 250 mila con danni gravi o profondi. Per gli studenti universitari questa condizione può tradursi in difficoltà persistenti nell’accesso alle lezioni, alle conferenze e ai servizi. L’iniziativa di Unimore risponde a questo bisogno con una soluzione tecnologica e strutturale.