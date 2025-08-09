Unimore: Nasce Deep Radars, per lo sviluppo di tecnologie radar avanzate

Deep Radars srl, costituita ad aprile 2025 è la nuova società punta a diventare un riferimento nazionale nel settore radar. Coinvolti giovani ricercatori e assegnisti del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, in stretta continuità con l’attività scientifica del laboratorio Sigcom Lab.

Iscritta al registro delle start-up innovative è nata come spin-off dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con l’obiettivo di trasferire sul mercato le competenze maturate in ambito radar all’interno del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”.

Il progetto imprenditoriale prende forma nell’aprile 2025, grazie all’iniziativa di un gruppo di giovani ricercatori e assegnisti cresciuti nel laboratorio Sigcom Lab, guidato dal professor Giorgio Matteo Vitetta. Alla base della società, un’idea sviluppata nel corso di cinque anni di attività scientifica, incentrata su sistemi radar a elevata complessità tecnologica.

Il team fondatore della start-up è composto da Pasquale Di Viesti, RTDa e Chief Knowledge Officer, Giorgio Guerzoni, assegnista post-dottorale e Chief Technology Officer, ed Elia Vignoli, dottorando e Chief Executive Officer.

La società prevede una prima fase di attività rivolta al tessuto produttivo locale, per poi allargare il proprio raggio d’azione su scala europea. Il know-how sviluppato all’interno di Deep Radars si inserisce in un contesto industriale e manifatturiero già fortemente specializzato, con l’ambizione di rafforzare le sinergie tra università e impresa in settori ad alto contenuto tecnologico.