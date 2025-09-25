Unicredit per la nuova figura dei Social Change Manager

Con UniCredit nasce un’alleanza tra gli Atenei del sud per la nuova generazione di social change manager. Nasce la prima rete delle Università del Sud unite per formare i Social change manager del domani: un’alleanza “accademica” che fa evolvere Road to Social Change, il progetto di UniCredit, in un laboratorio unico di formazione e innovazione sociale.

Otto Università:

Federico II di Napoli (Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni),

Università Suor Orsola Benincasa (Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche),

Politecnico di Bari,

Magna Graecia di Catanzaro

Università di Salerno hanno già aderito all’accordo quadro, mentre altri atenei come Vanvitelli, Bari Aldo Moro e Parthenope sono in fase di perfezionamento.

La figura dei Social Change Manager

Per i giovani significa arricchire le competenze e entrare in un percorso che offre la possibilità di imparare la lingua del futuro: la sostenibilità integrale. È l’alfabeto con cui verrà scritto il domani e chi lo conosce avrà in mano le chiavi per scriverne le prime pagine. Partecipare al programma della Banking Academy di Unicredit, Road to Social Change, vuol dire non restare spettatori, ma diventare autori del cambiamento. In un Sud che ha energia e talenti, RTSC è l’acceleratore che sblocca il motore e lo trasforma in competitività, collegando studenti, imprese e territorio in un network nazionale già proiettato verso il futuro.

La partecipazione a Road to Social Change è gratuita e aperta a tutti, con particolare attenzione a studenti, professionisti e operatori non profit. Per informazioni e iscrizioni Road to Social Change 2025.

Prossima tappa della road map di presentazione della partnership tra Unicredit e il mondo accademico è quella del 29 settembre alla Federico II di Napoli, Dipartimento di Economia Management Istituzioni, quando agli studenti del corso di laurea magistrale in innovation and international management saranno presentate sia le altre iniziative di formazione della UniCredit Banking Academy che quelle di placement a vantaggio degli studenti.