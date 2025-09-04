Unicam ospita la seconda edizione del Convegno Internazionale “Astrophysics and Space Science in Marche II”

Dopo il successo della prima edizione svoltasi a Sirolo nel 2024, torna nelle Marche l’appuntamento internazionale con le scienze dell’Universo. Da oggi 1 al 5 settembre, l’Università di Camerino ospita infatti la seconda edizione del convegno internazionale Astrophysics and Space Science in Marche II – “New Avenues for Classical and Quantum Cosmology”, un evento che si propone di valorizzare la ricerca in astrofisica, cosmologia e fisica delle astroparticelle, offrendo uno spazio di confronto privilegiato sulle sfide e sulle scoperte più recenti in questi ambiti.

L’iniziativa riunirà a Camerino oltre centoventi partecipanti tra studiosi di fama mondiale, ricercatori e giovani scienziati provenienti da diversi continenti. Sarà un’occasione che permetterà alla comunità scientifica di condividere risultati, confrontarsi su nuove ipotesi teoriche e sviluppare collaborazioni sui temi più avanzati dell’astrofisica, della cosmologia e della fisica delle astroparticelle: dalle onde gravitazionali ai buchi neri, dalle nuove frontiere della gravità quantistica fino alle recenti osservazioni sull’energia oscura e le tensioni cosmologiche.

I relatori del Convegno Internazionale “Astrophysics and Space Science in Marche II”

Fra i relatori figurano nomi di primo piano della comunità scientifica internazionale. Tra essi, Ginestra Bianconi della Queen Mary University of London, esperta di informazione quantistica in gravità; Salvatore Capozziello dell’Università di Napoli “Federico II”, tra i maggiori studiosi di teorie estese della gravità; Edmund J. Copeland dell’Università di Nottingham, specialista della dinamica dell’universo su larga scala; Daniele Malafarina della Nazarbayev University, impegnato nella ricerca sulla fisica dei buchi neri; Antonio Marinelli dell’Università di Napoli “Federico II”, che tratterà la fisica dei neutrini cosmologici; Stefano Profumo dell’University of California Santa Cruz, tra i massimi esperti mondiali di fisica della materia oscura; Hernando Quevedo della Universidad Nacional Autónoma de México, che presenterà studi sulla termodinamica in cosmologia; e Alberto Salvio dell’Università di Roma “Tor Vergata”, impegnato nello studio della teoria quantistica dei campi.

Accanto alle relazioni principali, numerosi scienziati presenteranno i propri lavori attraverso interventi orali e sessioni di poster, che costituiranno un ulteriore momento di confronto e condivisione. La conferenza non si limita ad essere un importante appuntamento accademico, ma rappresenta un’occasione di incontro e di scambio culturale internazionale e conferma l’impegno dell’Università di Camerino nel promuovere la ricerca di frontiera in ambiti che hanno un forte impatto non solo sul progresso scientifico, ma anche sulla cultura contemporanea.