 Unicam ospita la seconda edizione del Convegno Internazionale “Astrophysics and Space Science in Marche II” - Universita.it
allenati con i nostri test di ammissione e orientamento gratuiti

test di ammissione
PREPARATI AI TEST PER
ACCEDERE AI CORSI DI LAUREA

TEST PSICOLOGIA
ALLENATI PER IL TEST
DI INGRESSO A PSICOLOGIA

TEST DI ORIENTAMENTO
VALUTA L’AREA DI STUDI
PIU’ ADATTA A TE

TEST DI RI-ORIENTAMENTO
VERIFICA SE IL TUO PERCORSO
DI STUDI È QUELLO GIUSTO

Unicam ospita la seconda edizione del Convegno Internazionale

Unicam ospita la seconda edizione del Convegno Internazionale “Astrophysics and Space Science in Marche II”

da | Set 2025 | News | 0 commenti

Indice
1. I relatori del Convegno Internazionale “Astrophysics and Space Science in Marche II”

 Dopo il successo della prima edizione svoltasi a Sirolo nel 2024, torna nelle Marche l’appuntamento internazionale con le scienze dell’Universo. Da oggi 1 al 5 settembre, l’Università di Camerino ospita infatti la seconda edizione del convegno internazionale Astrophysics and Space Science in Marche II – “New Avenues for Classical and Quantum Cosmology”, un evento che si propone di valorizzare la ricerca in astrofisica, cosmologia e fisica delle astroparticelle, offrendo uno spazio di confronto privilegiato sulle sfide e sulle scoperte più recenti in questi ambiti.

 Dopo il successo della prima edizione svoltasi a Sirolo nel 2024, torna nelle Marche l’appuntamento internazionale con le scienze dell’Universo. Da oggi 1 al 5 settembre, l’Università di Camerino ospita infatti la seconda edizione del convegno internazionale Astrophysics and Space Science in Marche II – “New Avenues for Classical and Quantum Cosmology”, un evento che si propone di valorizzare la ricerca in astrofisica, cosmologia e fisica delle astroparticelle, offrendo uno spazio di confronto privilegiato sulle sfide e sulle scoperte più recenti in questi ambiti.

L’iniziativa riunirà a Camerino oltre centoventi partecipanti tra studiosi di fama mondiale, ricercatori e giovani scienziati provenienti da diversi continenti. Sarà un’occasione che permetterà alla comunità scientifica di condividere risultati, confrontarsi su nuove ipotesi teoriche e sviluppare collaborazioni sui temi più avanzati dell’astrofisica, della cosmologia e della fisica delle astroparticelle: dalle onde gravitazionali ai buchi neri, dalle nuove frontiere della gravità quantistica fino alle recenti osservazioni sull’energia oscura e le tensioni cosmologiche.

I relatori del Convegno Internazionale “Astrophysics and Space Science in Marche II”

Fra i relatori figurano nomi di primo piano della comunità scientifica internazionale. Tra essi, Ginestra Bianconi della Queen Mary University of London, esperta di informazione quantistica in gravità; Salvatore Capozziello dell’Università di Napoli “Federico II”, tra i maggiori studiosi di teorie estese della gravità; Edmund J. Copeland dell’Università di Nottingham, specialista della dinamica dell’universo su larga scala; Daniele Malafarina della Nazarbayev University, impegnato nella ricerca sulla fisica dei buchi neri; Antonio Marinelli dell’Università di Napoli “Federico II”, che tratterà la fisica dei neutrini cosmologici; Stefano Profumo dell’University of California Santa Cruz, tra i massimi esperti mondiali di fisica della materia oscura; Hernando Quevedo della Universidad Nacional Autónoma de México, che presenterà studi sulla termodinamica in cosmologia; e Alberto Salvio dell’Università di Roma “Tor Vergata”, impegnato nello studio della teoria quantistica dei campi.

Accanto alle relazioni principali, numerosi scienziati presenteranno i propri lavori attraverso interventi orali e sessioni di poster, che costituiranno un ulteriore momento di confronto e condivisione. La conferenza non si limita ad essere un importante appuntamento accademico, ma rappresenta un’occasione di incontro e di scambio culturale internazionale e conferma l’impegno dell’Università di Camerino nel promuovere la ricerca di frontiera in ambiti che hanno un forte impatto non solo sul progresso scientifico, ma anche sulla cultura contemporanea.

FacebookTwitterEmailWhatsAppLinkedInTelegram
Registrati
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

I NOSTRI QUIZ

TEST DI AMMISSIONE
TEST DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
TEST DI PSICOLOGIA
TEST DI RI-ORIENTAMENTO

I NOSTRI MIGLIORI
CORSI DI LAUREA

Chat
Hai bisogno di aiuto?