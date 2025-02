UniBo e gli appuntamenti con la Scienza

Venerdì 21 febbraio, alle 15, presso l’Aula Poeti di Palazzo Hercolani – (Strada Maggiore, 45 – Bologna), si svolgerà l’incontro “Scienziate. Storie di vita e di ricerca” con la Senatrice a vita della Repubblica Italiana Elena Cattaneo, organizzato dalle Direttrici dei Dipartimenti di area scientifica del nostro Ateneo in occasione della Settimana per le Donne e le Ragazze nelle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), con l’obiettivo di promuovere il ruolo delle donne nella scienza e nell’innovazione, ispirare le giovani studiose e sottolineare l’importanza di abbattere stereotipi di genere favorendo un accesso equo alle carriere scientifiche.

Elena Cattaneo presenterà il suo recente libro “Scienziate. Storie di vita e di ricerca” per poi dialogare con il prof. Alberto Credi del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, la prof.ssa Paola Govoni del Dipartimento di Filosofia e Cecilia Velino, assegnista di ricerca del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” dell’Università di Bologna, accompagnati dalla Prorettrice Vicaria dell’Alma Mater Simona Tondelli, la prof.ssa Barbara Monti, Direttrice del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie.

Scienziate. Storie di vita e di ricerca

Elena Cattaneo è una figura di riferimento nella divulgazione scientifica e nell’impegno per la promozione della ricerca in Italia, anche attraverso il suo incarico di Senatrice a Vita della Repubblica Italiana dal 2013. In questa veste, si è spesa in favore del potenziamento dei finanziamenti alla ricerca e della promozione di politiche basate su evidenze scientifiche, contro la disinformazione, e ha difeso l’indipendenza della ricerca da influenze esterne. Inoltre, ha ribadito quanto sia fondamentale investire nella formazione scientifica delle giovani donne e combattere gli stereotipi che frenano le studentesse dall’iscriversi a corsi di studio STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).