TOLC-SU per accedere alle facoltà umanistiche, esercitati ora

Negli ultimi anni, il TOLC-SU è diventato uno degli strumenti principali per accedere ai corsi di laurea dell’area umanistica. Introdotto dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), questo test mira a valutare le competenze iniziali degli studenti che scelgono percorsi formativi affini. Il suo scopo è fornire una prima indicazione del livello di preparazione prima dell’immatricolazione.

Sebbene sia non vincolante per l’ammissione, il TOLC-SU viene utilizzato da numerosi atenei italiani per verificare l’idoneità e, in alcuni casi, per attribuire obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da colmare durante il primo anno. In questo contesto, affrontare la prova con consapevolezza e preparazione diventa fondamentale per iniziare il percorso universitario nel modo giusto.

Struttura del TOLC-SU

Il TOLC-SU è composto da 50 domande suddivise in tre sezioni principali da completare in un tempo limite di 100 minuti.

Le sezioni sono le seguenti:

Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana – 30 quesiti in 60 minuti

Conoscenze e competenze acquisite negli studi – 10 quesiti in 20 minuti

Ragionamento logico – 10 quesiti in 20 minuti

(facoltativa) Lingua inglese – 30 quesiti in 15 minuti

I risultati della sezione di inglese non influenzano il punteggio generale del test, ma permettono di identificare il livello di competenza e assegnare eventuali corsi di recupero.

L’intero test è informatizzato e può essere svolto sia da casa (TOLC@CASA) o in presenza nelle sedi universitarie. Ogni ateneo decide autonomamente le modalità di erogazione, che saranno poi indicate nei rispettivi bandi.

Come funziona il punteggio?

Il punteggio del TOLC-SU si calcola nel seguente modo:

+1 punto per ogni risposta corretta

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata

0 punti per le risposte non date

Il punteggio massimo ottenibile nel TOLC-SU è di 50 punti. Raggiungendo il punteggio pieno si è esonerati dagli OFA. Al contrario, chi non raggiunge la soglia minima prevista nelle singole aree del test dovrà colmare le lacune frequentando corsi di recupero oppure superando prove integrative durante l’anno accademico.

Per quanto riguarda la sezione di inglese, il punteggio viene calcolato senza penalizzazioni: le risposte corrette fanno guadagnare punti, mentre quelle errate o non date non influiscono sul risultato. Come già detto, questa sezione non influenza il punteggio totale del TOLC-SU, ma serve a valutare il livello di conoscenza della lingua e a indirizzare lo studente verso il corso più adatto.

Va ricordato che il punteggio finale non rappresenta un criterio assoluto di esclusione, ma viene impiegato per stabilire la necessità di attività integrative o di orientamento personalizzato, specialmente nei corsi non a numero programmato.

Come studiare per prepararsi per il TOLC-SU

Se vuoi affrontare con successo il TOLC-SU è importante che tu conosca i contenuti delle tre sezioni dell’esame:

Comprensione del testo e della lingua italiana – questa sezione verifica la padronanza linguistica, il vocabolario, comprensione di testi letterari e la capacità di decodifica implicita.

– questa sezione verifica la padronanza linguistica, il vocabolario, comprensione di testi letterari e la capacità di decodifica implicita. Conoscenze acquisite negli studi – qui si valuta la capacità di lettura e interpretazione dei documenti, concetti storici e culturali.

– qui si valuta la capacità di lettura e interpretazione dei documenti, concetti storici e culturali. Ragionamento logico – questi quesiti servono a valutare la capacità di ragionare e trarre conclusioni, senza bisogno di conoscere argomenti specifici.

Il test è concepito per misurare competenze trasversali piuttosto che nozioni, per questo è fondamentale esercitarsi con simulazioni realistiche e temporizzate.

Per prepararsi bene al TOLC-SU non basta solo studiare, è fondamentale anche allenarsi e mettersi alla prova. Fare le nostre simulazioni dei test ti aiuterà a capire come funziona la prova, a gestire meglio l’ansia e ad affrontare l’esame con maggior sicurezza.

Per prepararsi bene al TOLC-SU non basta solo studiare, è fondamentale anche allenarsi e mettersi alla prova. Fare simulazioni dei test ti aiuterà a capire come funziona la prova, a gestire meglio l'ansia e ad affrontare l'esame con maggior sicurezza. La pratica con strumenti realistici acquisisce sicurezza, riduce lo stress e trasforma lo studio teorico in risultati concreti il giorno della prova.